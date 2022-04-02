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Son dakika: Galatasaray'da Burak Elmas'tan tarihi hamle

02.04.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberi... Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan tarihe geçecek bir hamle geldi. Sarı-kırmızılı ekibin seçime gideceği kesinleşmesinin ardından görevi bıracak olan Burak Elmas, başkanlık koltuğunu bırakmadan Galatasaray'ı büyük bir dertten kurtardı.

Son dakika: Galatasaray'da Burak Elmas'tan tarihi hamle

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Galatasaray Başkanı Burak Elmas, seçim kararı almasına rağmen, 31 Mart'taki "Kulüp Lisans" başvurusunda sorun yaşanmaması için 95 milyon liralık ödeme yaptı, borçsuzluk kâğıdı alarak sarı-kırmızılıları büyük bir problemden kurtardı.

Kulüpler, 31 Mart'ta, "UEFA ve Ulusal Kulüp Lisans" başvurusu yapabilmek için belgelerini Türkiye Futbol Federasyonu'na teslim etti. Buna göre, kulüplerin geçmişe dönük olarak personele, kulüplere kesinleşmiş borcunun bulunmaması, sigorta ve vergi ödemelerin tamamlanması ya da yapılandırılması gerekiyordu. 31 Aralık'a kadar olan bu borçların, 31 Mart tarihine kadar kapatılması, "Kulüp Lisans Talimatı" için yeterli görülmüştü.

BURAK ELMAS'TAN 95 MİLYON LİRALIK ÖDEME

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Bu nedenle Galatasaray'ın, geçtiğimiz ay sonuna kadar 95 milyon liralık ödeme yapması gerekiyordu. İbra edilmeyen ve Galatasaray'ı olağanüstü seçime taşıyan Başkan Burak Elmas, büyük bir sorumluluk örneği gösterdi ve sarı-kırmızılıların lisans yönünden sıkıntı yaşamaması için bu parayı gerekli yerlere ödedi. Taraftarlar bu haberin ardından Burak Elmas'a övgüler yağdırdı. Takımdan ayrılması kesinleşen Burak Elmas için, "Kimse giderken bunu yapmazdı, teşekkür ederiz" ifadeleri kullandı.

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BORÇSUZLUK YAZISI ALINDI

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Pandemi sonrasında gelirlerinde büyük düşüş yaşayan, yeniden yapılanma çerçevesinde birçok gelirine temlik konulan kulüpler, ödeme güçlüğü çekiyordu. Buna rağmen Elmas, gereken paranın bulunmasını sağladı ve sorun ortadan kalktı. Borçsuzluk yazısına kavuşan sarı-kırmızılılar da lisans başvurusunu yaptı.

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