SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Galatasaray lig rekorunu kırıyor! 25 milyon Euro...

Son dakika: Galatasaray lig rekorunu kırıyor! 25 milyon Euro...

02.04.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri... Galatasaray'da önümüzdeki sezonun kadrosu yavaş yavaş şekilleniyor. Ligde gösterilen performansla taraftarlarını üzen sarı-kırmızılılar aynı hatayı gelecek sezon yapmak istemiyor. Bu yüzden transfere çok büyük önem veren Galatasaray, planlamasına şimdiden başladı... Yüksek bonservisli oyuncularını satıp gelir elde etmek isteyen sarı-kırmızılılar düğmeye bastı. Süper Lig rekorunu silip süpürecek cinsten bir transfere hazırlanan Galatasaray yönetimi herkesi şaşırtacak...

Son dakika: Galatasaray lig rekorunu kırıyor! 25 milyon Euro...
Alexandru Cicaldau

Alexandru Cicaldau

ROM Romanya
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Spor Toto Süper Lig'de inişli-çıkışlı grafik çizen Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda Rumen yıldızı Alexandru Cicaldau transferin gözdesi oldu. Galatasaray yönetimi bunu fırsata çevirmek isterken gelecek teklifleri değerlendirmeye karar verdi.

İTALYANLAR PEŞİNDE

cica-1636573853

Fotomaç'ın haberine göre; İtalya Serie A takımı Sampdoria'dan sonra Fiorentina da Cicaldau'yu transfer etmek için harekete geçti. Ancak sarı-kırmızılı yönetim seçim sürecinde olduğu için iki takım da bekleme sürecine girdi. 30 Nisan'dan sonra iki İtalyan ekibinin Galatasaray ile temas kuracağı belirtildi.

25 MİLYON EURO

cicaldau

Rumen futbolcunun serbest kalma bedeli ise 25 milyon Euro... İtalyanların çok istediği oyuncu için bu bedel ödenebilir. Eğer bu bedel ödenirse, Süper Lig'in şu ana kadar en pahalı futbolcusu olarak tarihe geçecek. Cimbom'un sezon öncesinde 6.5 milyon Euro bonservis bedeli ile Universitatea Craiova'dan kadrosuna kattığı 24 yaşındaki merkez orta saha 35 maçta 5 gol ile 3 asist yaptı ve 8 gole katkı sundu.

"KEŞKE GİTMESEYDİN"

galatasaray-haberi-alexandru-cicaldaudan-iddiali-sozler-tarih-yazmak-istiyorum-gs-spor-haberi-1635416155593

Bu haberi duyan Galatasaraylılar, sosyal medya hesaplarından yorumlar yağdırdı. Cicaldau'nun bonservisini ne olursa olsun düşük bulan sarı-kırmızılılar yıldız oyuncuya ''keşke gitmeseydin'' yorumlarında bulundu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
''Fatih Terim başkan olmuş''''Fatih Terim başkan olmuş''
Türkiye - İtalya maçı sonrası sosyal medya karıştı!Türkiye - İtalya maçı sonrası sosyal medya karıştı!
Salladık ama yıkamadık! Türkiye, İtalya'ya 3-2 mağlup olduSalladık ama yıkamadık! Türkiye, İtalya'ya 3-2 mağlup oldu
Anahtar Kelimeler:
transfer Galatasaray Futbol Kulübü son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzine indirim geldi!

Benzine indirim geldi!

Tezgahına el konulan yaşlı adamın gözyaşları sosyal medyaya damga vurdu! Belediye Başkanı Kara'dan açıklama geldi

Tezgahına el konulan yaşlı adamın gözyaşları sosyal medyaya damga vurdu! Belediye Başkanı Kara'dan açıklama geldi

Galatasaray'a talih kuşu kondu! ''Başkan bize Messi'yi getir...''

Galatasaray'a talih kuşu kondu! ''Başkan bize Messi'yi getir...''

Dünya Kupasında grup eşleşmeleri belli oldu

Dünya Kupasında grup eşleşmeleri belli oldu

Cüneyt Çakır transfer oluyor! Türk spor tarihinde bir ilk...

Cüneyt Çakır transfer oluyor! Türk spor tarihinde bir ilk...

Pjanic'ten şaşırtan itiraf! ''Seve seve giderim...''

Pjanic'ten şaşırtan itiraf! ''Seve seve giderim...''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Seks yerine çikolatayı tercih ettiler

Seks yerine çikolatayı tercih ettiler

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

Güçlü ve dayanıklı elektrikli süpürge önerileri

Güçlü ve dayanıklı elektrikli süpürge önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.