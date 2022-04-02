Son dakika: Galatasaray lig rekorunu kırıyor! 25 milyon Euro...

Spor Toto Süper Lig'de inişli-çıkışlı grafik çizen Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda Rumen yıldızı Alexandru Cicaldau transferin gözdesi oldu. Galatasaray yönetimi bunu fırsata çevirmek isterken gelecek teklifleri değerlendirmeye karar verdi.

İTALYANLAR PEŞİNDE

Fotomaç'ın haberine göre; İtalya Serie A takımı Sampdoria'dan sonra Fiorentina da Cicaldau'yu transfer etmek için harekete geçti. Ancak sarı-kırmızılı yönetim seçim sürecinde olduğu için iki takım da bekleme sürecine girdi. 30 Nisan'dan sonra iki İtalyan ekibinin Galatasaray ile temas kuracağı belirtildi.

25 MİLYON EURO

Rumen futbolcunun serbest kalma bedeli ise 25 milyon Euro... İtalyanların çok istediği oyuncu için bu bedel ödenebilir. Eğer bu bedel ödenirse, Süper Lig'in şu ana kadar en pahalı futbolcusu olarak tarihe geçecek. Cimbom'un sezon öncesinde 6.5 milyon Euro bonservis bedeli ile Universitatea Craiova'dan kadrosuna kattığı 24 yaşındaki merkez orta saha 35 maçta 5 gol ile 3 asist yaptı ve 8 gole katkı sundu.

"KEŞKE GİTMESEYDİN"

Bu haberi duyan Galatasaraylılar, sosyal medya hesaplarından yorumlar yağdırdı. Cicaldau'nun bonservisini ne olursa olsun düşük bulan sarı-kırmızılılar yıldız oyuncuya ''keşke gitmeseydin'' yorumlarında bulundu.



