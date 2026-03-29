SON DAKİKA | Galatasaray'da derbi öncesi Icardi krizi! Son hamlesi taraftarı çıldırttı...

Galatasaray'da kritik Trabzonspor derbisi öncesi Mauro Icardi krizi patlak verdi! Victor Osimhen'in yokluğunda sahaya ilk 11'de çıkması beklenen Arjantinli yıldızın, yönetimden ekstra izin alarak İstanbul'a gelişini ertelemesi Sarı-Kırmızılı taraftarları adeta çıldırttı. Salı günü takıma katılacak olan 33 yaşındaki golcünün dev maça fiziksel olarak nasıl hazırlanacağı büyük merak konusu.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren ve 4 Nisan'da oynanacak olan dev Galatasaray - Trabzonspor maçı öncesinde Sarı-Kırmızılı cephede beklenmedik bir kriz yaşanıyor.

Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in yokluğunda forvet hattında tüm yükü sırtlaması beklenen Arjantinli süperstar Mauro Icardi'nin, maç haftasına girilmesine rağmen henüz İstanbul'a dönmemesi camiada tartışmaları beraberinde getirdi.

EKSTRA İZİN TARAFTARI İSYAN ETTİRDİ

Normal şartlarda bu hafta içinde İstanbul'da olması ve takımla çalışmalara başlaması beklenen 33 yaşındaki golcünün, özel işleri gerekçesiyle Galatasaray Yönetimi ve teknik direktör Okan Buruk'tan ekstra izin aldığı ortaya çıktı.

Özellikle Osimhen'in forma giyemeyeceği böylesine kritik bir derbi haftasında Icardi'nin takımda olmaması ve ekstra izin kullanması, sosyal medyada Sarı-Kırmızılı taraftarların büyük tepkisini çekti.

FİZİKSEL OLARAK DERBİYE HAZIR OLACAK MI?

Arjantinli yıldızın Salı günü İstanbul'a gelerek takıma katılacağı öğrenilirken, dev maça kadar geçecek kısa sürede fiziksel ve mental olarak derbiye nasıl hazırlanacağı teknik heyetin en büyük soru işareti. Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki bu keskin virajında, Icardi'nin performansı maçın kaderini doğrudan belirleyecek.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR

Sarı-Kırmızılı formayla bugüne kadar çıktığı 126 resmi maçta 76 gol ve 24 asiste imza atarak efsaneler arasına giren Mauro Icardi'nin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Tangocu, bu sezon forma giydiği 24 Süper Lig maçında rakip fileleri 13 kez havalandırırken, kupada da 1 gol ve 1 asistle oynadı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Leroy Sane için tehlike çanları: Sorunlu çocuk geri döndüLeroy Sane için tehlike çanları: Sorunlu çocuk geri döndü
SON DAKİKA | Futbol dünyasını korkutan haber! Mircea Lucescu antrenmanda fenalaşıp hastaneye kaldırıldı...SON DAKİKA | Futbol dünyasını korkutan haber! Mircea Lucescu antrenmanda fenalaşıp hastaneye kaldırıldı...

En Çok Okunan Haberler
CENTCOM duyurdu: Tripoli Orta Doğu'da...

CENTCOM duyurdu: Tripoli Orta Doğu'da...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a iletti! MİT ve Dışişleri devreye girdi: Türkiye buna sessiz kalmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a iletti! MİT ve Dışişleri devreye girdi: Türkiye buna sessiz kalmaz

Sezon başından beri 30 maç kaçırdı! Yönetimin sabrı taştı: Kendine kulüp bul

Sezon başından beri 30 maç kaçırdı! Yönetimin sabrı taştı: Kendine kulüp bul

Başsavcılıktan açıklama geldi! Kaldığı koğuşun her detayı paylaşıldı

Başsavcılıktan açıklama geldi! Kaldığı koğuşun her detayı paylaşıldı

Bir ülkede önlemler başladı: Dükkanlar erken kapandı, sokaklar karanlığa büründü

Bir ülkede önlemler başladı: Dükkanlar erken kapandı, sokaklar karanlığa büründü

A101'e elektrikli kamyonet geliyor!

A101'e elektrikli kamyonet geliyor!

