Son dakika: Galatasaray'da dev transfer iptal oldu!

Son dakika transfer haberleri! Galatasaray, bu sezon taraftarlarının beklentilerinin çok altında kalmış Spor Toto Süper Lig ve Türkiye Kupası'ndaki şampiyonluk hedeflerine erkenden havlu atmıştı. Sarı - kırmızılılarda böylesi bir sezonun üstüne başkan Burak Elmas, idari yönden ibra edilmemişti. İbra kararı sonrasında seçime gidecek olan Galatasaray'da bir transfer iptal oldu.

Galatasaray'da hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Başkan Burak Elmas'ın yıllık olağan kongre toplantısında idari yönden ibra edilmemesi sonrasında transfer çalışmaları da durdu.

Sarı - kırmızılılar ile sözleşmesini 5 yıllığına uzatan Kerem Aktürkoğlu'nun iyi bir teklif gelmesi halinde sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyordu.

PLANLAR YAPILMIŞTI

Galatasaray, Aktürkoğlu'nun olası ayrılığı üzerine hedefini belirlemiş ve transfer için harekete geçmişti.

GALATASARAY'IN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Yeni Malatyaspor'un sezon başında Fransız ekibi Dijon'dan kiraladığı Mounir Chouiar, takımı son sırada yer alsa da performansıyla Galatasaray'ın dikkatini çekmeyi başardı.

CAMPOS DEVREYE GİRDİ

4 gol ve 4 asistle oynayan Fas asıllı Fransız hücum oyuncusu için Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos devreye girdi.

DURUMU SORULDU

Fransa pazarına hakim olan Campos, Dijon'da tanıdığı isimlere Mounir Chouiar'ın durumunu sordu.

YENİ MALATYA'DA KALMASI ZOR

Süper Lig'den düşmesine kesin gözüyle bakılan Yeni Malatya'nın kiralık sözleşmesindeki opsiyonu kullanması zor gözüküyor.

TRANSFER İPTAL EDİLDİ

Galatasaray cephesi, Kerem Aktürkoğlu'nun alternatifi olarak belirlediği Mounir Chouiar için nabız yoklasa da seçim kararı sonrasında Campos bu transferde frene basmak zorunda kaldı.

4 GOL - 4 ASİST

Tıpkı Kerem Aktürkoğlu gibi 23 yaşında ve ters ayakla sol açıkta oynayan Mounir, bu sezon çıktığı 27 maçta 4 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.



