Son dakika: Galatasaray'da Domenec Torrent dönemi sona erdi! Okan Buruk bekleniyor...

Son dakika haberleri: Galatasaray'da Burak Elmas döneminde Fatih Terim'in ayrılığı sonrasında göreve Domenec Torrent getirilmişti. Sarı - kırmızılılarda başkanlık koltuğuna Dursun Özbek'in oturmasının ardından İspanyol çalıştırıcı ile ilgili karar verildi.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Galatasaray, Domenec Torrent ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı. Sarı - kırmızılı kulüp, Torrent'in sözleşmesinin tek taraflı feshedildiğini duyurdu.

İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

"Teknik Direktör Domènec Torrent Font ile yardımcıları Jordi Gris Vila, Jordi Guerrero Costa, Julián Jiménez Serrano ve Ricard Segarra Aragay’ın sözleşmeleri Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. tarafından feshedilmiştir."

KARŞILIKLI FESİHE YANAŞMADI

Domenec Torrent'in Galatasaray Yönetimi ile yaptığı görüşmede sözleşmesinin karşılıklı feshedilmesine karşı çıktığı ve bu yüzden sarı - kırmızılı kulübün fesih işlemini tek taraflı yaptığı öğrenildi.

OKAN BURUK BEKLENİYOR

Galatasaray'da Domenec Torrent ile yolların ayrılmasının ardından prensip anlaşmasına varılan Okan Buruk ile kısa süre içerisinde sözleşme imzalanması bekleniyor.



