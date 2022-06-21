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Son dakika: Galatasaray'da Domenec Torrent dönemi sona erdi! Okan Buruk bekleniyor...

21.06.2022 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da geride bıraktığımız sezonun devre arasında Fatih Terim'in yerine göreve getirilen Domenec Torrent'in geleceği merak ediliyordu. Burak Elmas döneminde teknik direktörlük koltuğuna oturan ve performansıyla taraftarların eleştirisini toplayan İspanyol çalıştırıcının durumu, Dursun Özbek'in başkan olmasıyla birlikte belli oldu. Domenec Torrent'in sözleşmesi, Galatasaray tarafından feshedildi ve İspanyol teknik direktör ile yollar ayrıldı.

Son dakika: Galatasaray'da Domenec Torrent dönemi sona erdi! Okan Buruk bekleniyor...

Son dakika haberleri: Galatasaray'da Burak Elmas döneminde Fatih Terim'in ayrılığı sonrasında göreve Domenec Torrent getirilmişti. Sarı - kırmızılılarda başkanlık koltuğuna Dursun Özbek'in oturmasının ardından İspanyol çalıştırıcı ile ilgili karar verildi.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

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Galatasaray, Domenec Torrent ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı. Sarı - kırmızılı kulüp, Torrent'in sözleşmesinin tek taraflı feshedildiğini duyurdu.

İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

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"Teknik Direktör Domènec Torrent Font ile yardımcıları Jordi Gris Vila, Jordi Guerrero Costa, Julián Jiménez Serrano ve Ricard Segarra Aragay’ın sözleşmeleri Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. tarafından feshedilmiştir."

KARŞILIKLI FESİHE YANAŞMADI

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Domenec Torrent'in Galatasaray Yönetimi ile yaptığı görüşmede sözleşmesinin karşılıklı feshedilmesine karşı çıktığı ve bu yüzden sarı - kırmızılı kulübün fesih işlemini tek taraflı yaptığı öğrenildi.

OKAN BURUK BEKLENİYOR

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Galatasaray'da Domenec Torrent ile yolların ayrılmasının ardından prensip anlaşmasına varılan Okan Buruk ile kısa süre içerisinde sözleşme imzalanması bekleniyor.


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