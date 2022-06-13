Son dakika: Galatasaray'da Dursun Özbek'in 'nokta transferleri' belli oldu! İşte o isimler...

Son dakika haberleri: Galatasaray'da 11 Haziran'da gerçekleştirilen seçimli genel kurulda rakibi Eşref Hamamcıoğlu'nu geriden gelerek mağlup eden ve başkanlığa seçilen Dursun Özbek, sarı - kırmızılı kulüpteki mesaisine başladı. Galatasaray'da ilk hedef hoca sorununun çözüme kavuşturulması olacak. Ardından da bu kez transfer süreci başlayacak.

AXEL WITSEL İÇİN ŞARTLAR ZORLANACAK

Sarı-Kırmızılılar, ilk olarak yıldız bir orta sahayı kadrosuna katmayı hedefliyor. Bu anlamda listede epey isim bulunuyor. Öne çıkan isimlerden biri de Alman ekibi Borussia Dortmund'ta görev yapan Axel Witsel. Belçikalı yıldız için tüm şartlar zorlanacak.

SERI, SICAK BAKIYOR

Eğer Witsel olmazsa Cim Bom eski oyuncusu Jean Michael-Seri'ye yönelecek. Fildişili oyuncu, yeniden Sarı-Kırmızılı formayı giymeye sıcak bakıyor.

XEKA VE XHAKA DA DİKKAT ÇEKİYOR

Ayrıca orta sahadaki diğer alternatif isimler olarak Xeka ve Xhaka dikkat çekiyor.

HALİL DERVİŞOĞLU PLANI

Sarı-Kırmızılı kulüpte, forvet transferi konusunda ne yapılacağı da merak konusu. 2 sezondur İngiliz ekibi Brentford'dan kiralanan Halil Dervişoğlu'nu, bu kez kulübü bonservisiyle göndermek istiyor. Aslan da Milli Takım’da yükselen performansı ile dikkat çeken 22 yaşındaki forveti kadrosuna katmak istiyor.

KRALLA MASAYA OTURULACAK

Diğer yandan da golcü transferinde Kasımpaşalı Umut Bozok var. 38 maçta 20 golle krallık yaşayan 25 yaşındaki santrfor ile de temaslar kurulacak.

