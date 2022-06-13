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Son dakika: Galatasaray'da Dursun Özbek'in 'nokta transferleri' belli oldu! İşte o isimler...

13.06.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da Burak Elmas ile yönetimi, idari yönden ibra edilmemiş ve sarı - kırmızılı camia seçime gitme kararı almıştı. 11 Haziran'da yapılan seçimde rakibi Eşref Hamamcıoğlu'nu mağlup eden Dursun Özbek, ikinci kez Galatasaray Başkanlığı'na seçilmişti. "Nokta atışı transferler yapacağız" açıklamasını yapan Özbek'in sözleri sonrasında taraftarlar hangi isimlerin geleceğini merak ediyordu. Dursun Özbek'in bahsettiği isimler belli oldu...

Son dakika: Galatasaray'da Dursun Özbek'in 'nokta transferleri' belli oldu! İşte o isimler...
Axel Witsel

Axel Witsel

BEL Belçika
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Borussia Dortmund
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Son dakika haberleri: Galatasaray'da 11 Haziran'da gerçekleştirilen seçimli genel kurulda rakibi Eşref Hamamcıoğlu'nu geriden gelerek mağlup eden ve başkanlığa seçilen Dursun Özbek, sarı - kırmızılı kulüpteki mesaisine başladı. Galatasaray'da ilk hedef hoca sorununun çözüme kavuşturulması olacak. Ardından da bu kez transfer süreci başlayacak.

AXEL WITSEL İÇİN ŞARTLAR ZORLANACAK

Axel Witsel

Sarı-Kırmızılılar, ilk olarak yıldız bir orta sahayı kadrosuna katmayı hedefliyor. Bu anlamda listede epey isim bulunuyor. Öne çıkan isimlerden biri de Alman ekibi Borussia Dortmund'ta görev yapan Axel Witsel. Belçikalı yıldız için tüm şartlar zorlanacak.

SERI, SICAK BAKIYOR

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Eğer Witsel olmazsa Cim Bom eski oyuncusu Jean Michael-Seri'ye yönelecek. Fildişili oyuncu, yeniden Sarı-Kırmızılı formayı giymeye sıcak bakıyor.

XEKA VE XHAKA DA DİKKAT ÇEKİYOR

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Ayrıca orta sahadaki diğer alternatif isimler olarak Xeka ve Xhaka dikkat çekiyor.

HALİL DERVİŞOĞLU PLANI

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Sarı-Kırmızılı kulüpte, forvet transferi konusunda ne yapılacağı da merak konusu. 2 sezondur İngiliz ekibi Brentford'dan kiralanan Halil Dervişoğlu'nu, bu kez kulübü bonservisiyle göndermek istiyor. Aslan da Milli Takım’da yükselen performansı ile dikkat çeken 22 yaşındaki forveti kadrosuna katmak istiyor.

KRALLA MASAYA OTURULACAK

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Diğer yandan da golcü transferinde Kasımpaşalı Umut Bozok var. 38 maçta 20 golle krallık yaşayan 25 yaşındaki santrfor ile de temaslar kurulacak.

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