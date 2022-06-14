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Son dakika: Galatasaray'da Dursun Özbek'in teknik direktörü belli oldu! Podolski ile beraber geliyor...

14.06.2022 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da 11 Haziran'da gerçekleştirilen seçimli genel kurulda rakibi Eşref Hamamcıoğlu'nu geriden gelerek mağlup eden Dursun Özbek, başkanlığa seçilmişti. Hemen çalışmalarına başlayan Özbek ve yönetimi, ilk olarak teknik direktör konusunu ele aldı. Domenec Torrent ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmak isteyen yeni başkanın hedefindeki isim de ortaya çıktı. Okan Buruk, Gallardo, De Zerbi ve Tudor'un adı, Galatasaray ile anılırken Marco Rose ismi ön plana çıktı.

Son dakika: Galatasaray'da Dursun Özbek'in teknik direktörü belli oldu! Podolski ile beraber geliyor...

Son dakika haberleri: Galatasaray'da Burak Elmas ve yönetiminin ibra edilmemesinin ardından tüzük gereği zorunlu olarak yapılan seçimde Eşref Hamamcıoğlu'nu yenerek başkanlık koltuğuna oturan Dursun Özbek hız kesmedi. Sarı - kırmızılıların başkanı, ilk olarak teknik direktör problemini ortadan kaldırmak istiyor.

Geride bıraktığımız sezona dönemin başkanı Burak Elmas ile Fatih Terim yönetiminde giren Galatasaray'da gelen kötü sonuçların ardından tecrübeli hoca ile yollar ayrılmış ve göreve Domenec Torrent getirilmişti. Fatih Terim'den devraldığı koltukta gösterdiği performans ile kamuoyunda sıkça eleştirilen İspanyol çalıştırıcının geleceği merak ediliyordu.

TORRENT İLE YOLLAR AYRILIYOR

Sarı - kırmızılıların yeni başkanı Dursun Özbek, Torrent ile karşılıklı anlaşarak yola devam etmeme kararı aldı. Bu hamle sonrasında ise hangi ismin takımın başına geçeceğine dair soru işaretleri artmıştı.

SÜRPRİZ HOCA ADAYI

Özbek yönetiminin önündeki teknik direktör adaylarının ise Okan Buruk, Marcelo Gallardo, De Zerbi ve Igor Tudor olduğu ortaya çıkmıştı ancak sürpriz bir isim gündeme geldi.

MARCO ROSE İSMİ ÖN PLANA ÇIKIYOR

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4 adayın haricinde Marco Rose isminin ön plana çıktığı ifade edilirken, Galatasaray'ın bu teknik direktörler arasından bir tercih yapacağı öğrenildi.

KARAR ÖZBEK VE ERGÜN'ÜN

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Galatasaray'ın yeni hocasının kim olacağıyla ilgili kararı başkan Özbek ve sportif direktör olması beklenen Cenk Ergün birlikte verecek. Ergün'ün Alman hocayla görüştüğü ve olumlu dönüş aldığı öğrenildi.

YARDIMCISI LUKAS PODOLSKI

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Kısa süre içinde 45 yaşındaki çalıştırıcıyla 2 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. Hatta Rose'nin yardımcılığını Lucas Podolski'nin yapacağı ifade ediliyor.

GALLARDO PAHALI GELDİ

Marcelo Gallardo

Marcelo Gallardo ismi kulislerde konuşulsa da River Plate'i çalıştıran Arjantinli hocanın mali şartlarının ağır olduğu bildirildi. Bu nedenle Gallardo'nun yedekte tutulduğu ve ancak ücretinde indirim yapması halinde takımın başına geçebileceği belirtildi. Öte yandan Tucuman maçı sonrası Suarez'in transferiyle ilgili soruları yanıtlayan Gallardo, "Sabırlı olmalıyız" diyerek uzun vadeli planları olduğunu ortaya koydu.

İMPARATOR'UN DÖNÜŞÜ ZOR

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Dursun Özbek aday olduğu dönemde Fatih Terim çokça konuşuldu. Kongre çıkışında da "İmparator Fatih Terim"tezahüratları yapıldı. Ancak Özbek, "Galatasaray'ın Terim'den önemli sorunları var" diyerek tecrübeli hocayı düşünmediğini ortaya koymuştu. Terim'in her geldiğinde ilk iş olarak görevden aldığı Ergün'ün Sportif Direktörlüğe düşünülmesi de dönüş olasılığını ortadan kaldırdı.

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