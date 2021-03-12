SON DAKİKA! Galatasaray'da Fatih Terim Belhanda sessizliğini bozdu! Futbolcular tepkili...

Tecrübeli teknik adamın, yönetimin alacağı karardan haberdar olduğunu ancak kesinlikle onay vermediğini söylediği ve “İki ayı kalmış bir sporcuyu rahatlıkla idare edebilirdik. Ayrıca teknik olarak da kendisine ihtiyacımız vardı” ifadelerini kullandığı bildirildi.

Teknik Direktör Fatih Terim’in Belhanda konusunda yaşanan gelişmeleri yakın çevresi ile değerlendirdiği ve “Sonuçta idari bir karar. Boynum kıldan ince” yorumunda bulunduğu öğrenildi.

Kulübün bu adımı sonrası yeni sözleşme bekleyen Belhanda’nın demoralize olduğu ve bu hırsla yönetimi hedef alan ifadeler kullandığı öğrenildi. Sözleşmesinin fesh edilmesinin yanısıra 335 bin euro para cezası verilen Faslı oyuncu konuyu FIFA’ya taşıma kararı aldı. Belhanda’nın Başakşehir veya S.Arabistan’dan bir takıma transfer olacağı iddia edildi.

Daha önce de bu tür durumlarla karşı karşıya kaldığını ve aynı anda birkaç kişiyi takımdan uzaklaştırmaktan çekinmediğini belirten Fatih Terim’in, “Belhanda’ya ben de ceza verebilirdim. Gerektiğinde sonrasını düşünmeden, maç hesabı yapmadan radikal kararlar almışlığım herkes tarafından biliniyor zaten. Şunun şurasında hepimizin iki ayı kaldı. Yönetimin de, benim de, Belhanda’nın da. Süreç daha farklı ilerleyebilirdi” görüşünü yansıttığı kaydedildi.

ARDA TURAN: Kulübümüze verdiğin katkılar için teşekkür ederim. Sana ve ailene bol şans, başarı ve mutluluk diliyorum. Kısa bir zaman da olsa seninle beraber oynamak benim için büyük bir zevkti.

MUSLERA: Galatasaray’a katkıların için ve birlikte başardıklarımız için teşekkür ederim. Geleceğin için en iyisini diliyorum.

EMRE KILINÇ: Yolun açık olsun kardeşim. Senin ve ailen için her şeyin en iyisini diliyorum.

MARCAO: Kardeşim Belhanda, seninle oynamak büyük bir zevkti. Sana bol şans diliyorum. Tanrı, seni ve aileni korusun.

FEGHOULI: Kardeşim, seninle birlikte sahada olmak bir zevkti. Sana ve ailene bundan sonrası için başarılar dilerim.