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SON DAKİKA! Galatasaray'da Fatih Terim Belhanda sessizliğini bozdu! Futbolcular tepkili...

12.03.2021 16:26 | Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! Galatasaray'da Fatih Terim Belhanda sessizliğini bozdu! Futbolcular tepkili...

Galatasaray'da Belhanda'nın sözleşmesinin feshedilmesi büyük yankı uyandırdı. Kararın idari olduğu ortaya çıkarken Fatih Terim'in konuyla ilgili düşüncesi belli oldu. Öte yandan Fatih Terim'e idman fotoğraflarında yer verilmemesi dikkat çekti.

Galatasaray’da Belhanda krizi Florya’yı iyice sardı. Demir Grup Sivas maçı sonrası kötü zemin nedeniyle yönetime eleştiride bulunan Faslı futbolcunun biletinin kesilmesi futbolcularda büyük rahatsızlık yarattı. Yönetimin sözleşmesini tek taraflı feshettiği Belhanda’nın sürpriz ayrılığı takım arkadaşlarını bir hayli üzdü.

ARKADAŞLARI TEPKİLİ

Sarı-kırmızılılar futbolcular Belhanda’ya destek vererek yönetimin aldığı karara tepki gösterdiler. Takım arkadaşları için alınan karar nedeniyle morali bozulan futbolcuların yönetimi protesto etmeye hazırlandığı öğrenildi. Futbolcuların konsantrasyonun bozulması Kayseri maçı öncesi teknik kadroyu endişelendirdi.

"SONUÇTA İDARİ BİR KARAR"

Teknik Direktör Fatih Terim’in Belhanda konusunda yaşanan gelişmeleri yakın çevresi ile değerlendirdiği ve “Sonuçta idari bir karar. Boynum kıldan ince” yorumunda bulunduğu öğrenildi.

"RAHATLIKLA İDARE EDEBİLİRDİK"

Tecrübeli teknik adamın, yönetimin alacağı karardan haberdar olduğunu ancak kesinlikle onay vermediğini söylediği ve “İki ayı kalmış bir sporcuyu rahatlıkla idare edebilirdik. Ayrıca teknik olarak da kendisine ihtiyacımız vardı” ifadelerini kullandığı bildirildi.

"SÜREÇ FARKLI İLERLEYEBİLİRDİ"

Daha önce de bu tür durumlarla karşı karşıya kaldığını ve aynı anda birkaç kişiyi takımdan uzaklaştırmaktan çekinmediğini belirten Fatih Terim’in, “Belhanda’ya ben de ceza verebilirdim. Gerektiğinde sonrasını düşünmeden, maç hesabı yapmadan radikal kararlar almışlığım herkes tarafından biliniyor zaten. Şunun şurasında hepimizin iki ayı kaldı. Yönetimin de, benim de, Belhanda’nın da. Süreç daha farklı ilerleyebilirdi” görüşünü yansıttığı kaydedildi.

İDMAN FOTOĞRAFLARINDA YOK!

Fatih Terim’in son iki gündür kulübün resmi internet sitesinden yayımlanan idman haberlerine resminin koyulmaması dikkat çekti.

KONU FIFA'LIK OLUYOR

Kulübün bu adımı sonrası yeni sözleşme bekleyen Belhanda’nın demoralize olduğu ve bu hırsla yönetimi hedef alan ifadeler kullandığı öğrenildi. Sözleşmesinin fesh edilmesinin yanısıra 335 bin euro para cezası verilen Faslı oyuncu konuyu FIFA’ya taşıma kararı aldı. Belhanda’nın Başakşehir veya S.Arabistan’dan bir takıma transfer olacağı iddia edildi.

FUTBOLCULARDAN VEDA MESAJLARI

Belhanda’nın ayrılığı sonrası Galatasaraylı oyuncular Faslı oyuncuya sosyal medyalarından veda mesajları yolladı. Belhanda’nın ayrılığı sonrası Galatasaraylı oyuncular Faslı oyuncuya sosyal medyalarından veda mesajları yolladı.

ARDA TURAN: Kulübümüze verdiğin katkılar için teşekkür ederim. Sana ve ailene bol şans, başarı ve mutluluk diliyorum. Kısa bir zaman da olsa seninle beraber oynamak benim için büyük bir zevkti.

MUSLERA: Galatasaray’a katkıların için ve birlikte başardıklarımız için teşekkür ederim. Geleceğin için en iyisini diliyorum.

EMRE KILINÇ: Yolun açık olsun kardeşim. Senin ve ailen için her şeyin en iyisini diliyorum.

MARCAO: Kardeşim Belhanda, seninle oynamak büyük bir zevkti. Sana bol şans diliyorum. Tanrı, seni ve aileni korusun.

FEGHOULI: Kardeşim, seninle birlikte sahada olmak bir zevkti. Sana ve ailene bundan sonrası için başarılar dilerim.


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Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
İdari bir karar sonuçta imparatorla ne alakası var
Bu adam gider...
terimin işine gelmiş yoksa her türlü cazlardı

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