SON DAKİKA! Galatasaray'da Fatih Terim Belhanda sessizliğini bozdu! Futbolcular tepkili...

Galatasaray’da Belhanda krizi Florya’yı iyice sardı. Demir Grup Sivas maçı sonrası kötü zemin nedeniyle yönetime eleştiride bulunan Faslı futbolcunun biletinin kesilmesi futbolcularda büyük rahatsızlık yarattı. Yönetimin sözleşmesini tek taraflı feshettiği Belhanda’nın sürpriz ayrılığı takım arkadaşlarını bir hayli üzdü.
Sarı-kırmızılılar futbolcular Belhanda’ya destek vererek yönetimin aldığı karara tepki gösterdiler. Takım arkadaşları için alınan karar nedeniyle morali bozulan futbolcuların yönetimi protesto etmeye hazırlandığı öğrenildi. Futbolcuların konsantrasyonun bozulması Kayseri maçı öncesi teknik kadroyu endişelendirdi.
Teknik Direktör Fatih Terim’in Belhanda konusunda yaşanan gelişmeleri yakın çevresi ile değerlendirdiği ve “Sonuçta idari bir karar. Boynum kıldan ince” yorumunda bulunduğu öğrenildi.
Tecrübeli teknik adamın, yönetimin alacağı karardan haberdar olduğunu ancak kesinlikle onay vermediğini söylediği ve “İki ayı kalmış bir sporcuyu rahatlıkla idare edebilirdik. Ayrıca teknik olarak da kendisine ihtiyacımız vardı” ifadelerini kullandığı bildirildi.
Daha önce de bu tür durumlarla karşı karşıya kaldığını ve aynı anda birkaç kişiyi takımdan uzaklaştırmaktan çekinmediğini belirten Fatih Terim’in, “Belhanda’ya ben de ceza verebilirdim. Gerektiğinde sonrasını düşünmeden, maç hesabı yapmadan radikal kararlar almışlığım herkes tarafından biliniyor zaten. Şunun şurasında hepimizin iki ayı kaldı. Yönetimin de, benim de, Belhanda’nın da. Süreç daha farklı ilerleyebilirdi” görüşünü yansıttığı kaydedildi.
Fatih Terim’in son iki gündür kulübün resmi internet sitesinden yayımlanan idman haberlerine resminin koyulmaması dikkat çekti.
Kulübün bu adımı sonrası yeni sözleşme bekleyen Belhanda’nın demoralize olduğu ve bu hırsla yönetimi hedef alan ifadeler kullandığı öğrenildi. Sözleşmesinin fesh edilmesinin yanısıra 335 bin euro para cezası verilen Faslı oyuncu konuyu FIFA’ya taşıma kararı aldı. Belhanda’nın Başakşehir veya S.Arabistan’dan bir takıma transfer olacağı iddia edildi.
Belhanda’nın ayrılığı sonrası Galatasaraylı oyuncular Faslı oyuncuya sosyal medyalarından veda mesajları yolladı. Belhanda’nın ayrılığı sonrası Galatasaraylı oyuncular Faslı oyuncuya sosyal medyalarından veda mesajları yolladı.
ARDA TURAN: Kulübümüze verdiğin katkılar için teşekkür ederim. Sana ve ailene bol şans, başarı ve mutluluk diliyorum. Kısa bir zaman da olsa seninle beraber oynamak benim için büyük bir zevkti.
MUSLERA: Galatasaray’a katkıların için ve birlikte başardıklarımız için teşekkür ederim. Geleceğin için en iyisini diliyorum.
EMRE KILINÇ: Yolun açık olsun kardeşim. Senin ve ailen için her şeyin en iyisini diliyorum.
MARCAO: Kardeşim Belhanda, seninle oynamak büyük bir zevkti. Sana bol şans diliyorum. Tanrı, seni ve aileni korusun.
FEGHOULI: Kardeşim, seninle birlikte sahada olmak bir zevkti. Sana ve ailene bundan sonrası için başarılar dilerim.
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