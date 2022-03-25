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Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim devreye giriyor! Büyük gerilim...

25.03.2022 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Galatasaray'da Spor Toto Süper Lig'in ikinci devrenin başında karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı Fatih Terim'in 26 Mart'ta yapılacak mali kongreye damga vurması bekleniyor. Tecrübeli teknik direktörün konuşma yapacağı ve ibra kararının olumsuz olacağı iddia edildi. İşte haberin detayları...

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim devreye giriyor! Büyük gerilim...

Son dakika: Galatasaray'da 26 Mart’ta yapılacak mali kongrede oylamanın nasıl gerçekleştirileceği de büyük önem taşıyor. Geçmiş dönemde sayımda yaşanan problemler ve tartışmalar nedeniyle yapılan son kongrede kapalı oylamaya gidilmişti. Ancak bu şekilde oylamanın fazla zaman alacağı sadece Burak Elmas dönemi değil, Mustafa Cengiz döneminin de masaya gelmesinden dolayı toplantının çok geç biteceği belirtiliyor.

Bu nedenle 26 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan toplantının açık oylama şeklinde yapılması fikrinin ağırlık kazandığı öğrenildi.

İBRA ETMEYECEK

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Terim’in kongrede konuşma yapmayı ise planlamadığı belirtildi. Son dönemlerde Ahmet Ocaklı ve Rezan Epözdemir gibi kendisine yakın isimlerle sürekli toplantılar yapan Terim’in yarınki oylamada yönetimi ibra etmeyeceği belirtildi.

ÖNCÜLÜK EDİYOR

Terim’in yönetimin ibra olmaması konusunda birçok üye ile de temasta bulunduğu, bu konuda öncülük ettiği öğrenildi.

"GÜVENİNİ TAZELEYECEK"

Sarı-kırmızılı kulübün eski başkanlarından olan ve şu an da Disiplin Kurulu başkanlığı yapan Alp Yalman yarınki Mali Kongre öncesi konuştu. Yalman, “Galatasaray hesapları tetkik edecek, inşallah aklı selimle güvenini tazeleyecek” dedi.

8 aylık bir yönetimin değerlendirileceğini söyleyen Yalman, “Galatasaray’da hem sabır ve hem de destek önemli bir unsur. Onun da mevcut olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı.

(Milliyet)

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