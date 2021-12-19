Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim konuşuyor

Son dakika: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den flaş açıklamalarda bulunuyor. Dün oynanan Başakşehir maçında yaşananların ardından tecrübeli çalıştırıcının basın toplantısı düzenleyeceği açıklanmıştı. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Fatih Terim sessizliğini bozarak net ifadeler kullandı.

"GENÇ BİR TAKIM OLUŞTURDUK"

Fatih Terim, "Biz bu sezon başkanımızla birlikte bir yola çıktık. Özellikle Türkiye gibi futbol iklimi çabuk değişen bir yapıda günlük ve kısa vadeli başarıların aksine uzun vadeli, uzun soluklu bir projeyi hayata geçirebilmek için kolları sıvadık ve bu cesareti de gösterdik açıkcası. Genç bir takım oluşturduk." dedi.

"BEN BU TAKIMA İNANIYORUM"

"Önümüzde bir gerçek var. Liderden çok uzak kaldık. Bir kabahat var ise sorumlu benim. Ben bu takıma inanıyorum. Gençlerimiz başaracak ve bu yılda diğer yılların başlangıcı olacak."

"MUTLULUĞUMUZU ALABİLİRLER AMA UMUDUMUZU ASLA"

"Mutsusuz tabii ki ama umutsuz değiliz. Gençlerimizin UEFA'daki performansını biliyorsunuz. Futbolun son 50 yılında her yerde yer aldım ben. Umudumuzu kimse bizden alamaz. Bu düzen değişecek."

"CEZA ALDIĞINIZ ZAMAN..."

"Ceza aldığınız zaman ben soyunma odasına girsem bile problem oluyor. Futboldan uzaklaştıran bir zihniyete sahibiz maalesef. Maç bittikten sonra koridora indim... Baktım ki bir şeyler olmuş. Maçın önüne geçen bir hakem performansı izledik."

"KİM ÜSTÜNE ALINIR BİLMİYORUM"

"Kim üstüne alınır bilmiyorum ama ceza almamı bekleyenlere bu fırsatı vermeyeceğim. Dikkatli olup sözlerimi iyi seçmeye çalışıyorum. Başlangıçtan beri yaşananları taraftarlarımızla paylaşmak istiyorum..."

"GO ULAN..."

"Yediğimiz golün ardından hakemin vücut diline iyi baksınlar. Bir nefret anı, bir kin gütme hali gibi... Bu esnada ağzından ''Go ulan'' sözü çıkıyor. Bunu duyan oyuncumuz Kerem Aktürkoğlu diyor ki; hocam bize neden böyle konuşuyorsunuz?... Ardından sarı kart yiyor. İlerleyen dakikalarda Kerem bunu tekrar hakeme soruyor ve azarlanıyor. Enteresan ama o hakem de kendinde bu haddi bulabiliyor."

"SENİN OYUNCUN YALANCI DİYOR"

"Necati Ateş'in hakemle konuşmasının ardından hakem Necati Ateş'e senin oyuncun yalancı diyor. Biz buradan TFF'nin herhangi bir yetkilisine yalancı desem kaç maç ceza alırım? Hak mahrumiyeti nereden başlar? Ve bunun maddi cezası ne olur?..."

"HAKEMDEN ŞİKAYETÇİYİZ"

"TFF, Kerem'e yalancı diyen hakemi sportmenliğe aykırı maddeden disiplin kurula sevk edecek mi, etmeyecek mi? Bunun peşinde olacağız. Geç geldim olaya geç dahil oldum ama birinci ağızdan bilgileri dinlediğim için olayı çok iyi biliyorum. Biz bu hakemden adli makamlar düzeyinde şikayetçiyiz. Bugün avukatlarımız gelecek ve bu olayı yaşayan herkesten yazılı beyanat alacaklar. Bu yaşananları hakemin yanına kâr bırakmayacağız"

"BEN SİZİN NE YAPTIĞINIZI ÇOK İYİ BİLİYORUM"

"Buraya çok dikkat edin. İkinci yarıya daha çıkmadan önce koridorda oyuncularımıza ve çalışanlarımıza dönerek... burada Arda da var... "Ben sizin ne yaptığınızı çok iyi biliyorum" diyor. Bu cümleyi her şeyden üste koyuyorum. Bu cümle tepki görünce Arda Turan ile göğüs göğüse gelerek tahrik ediyor. Şimdi herkese soruyorum, "Ben sizin ne yaptığınızı çok iyi biliyorum" sözlerini kullanan ve herkesi tahrik etmeye çalışan bu kişiden nasıl bir yönetim beklersiniz? İmkan var mı bu ruh haliyle doğru kararlar verip hakemler yapmasına?"

"NE OLDU BANA DA MI KRAMPON FIRLATACAKSIN?"

"Arda diyor ki, "Rakip takım kalecisine zaman geçirdiği için sarı kartı erken gösterdin" hakemin cevabı ise, "Ne oldu Arda, bana da mı krampon fırlatacaksın?" oluyor. Bak Zorbay kardeş, çok genç bir hakemsin. Sen hiçbir oyuncuya bu şekilde davranamazsın. Böyle bir hakkın yok haddin de yok. Arda, ülkesine çok önemli hizmetlerde bulunan biridir. Sen uykunda uyurken Arda Turan bu ülkeye hizmet ediyordu."



