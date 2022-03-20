Son dakika: Galatasaray'da Fernando Muslera, 97 gün sonra geri döndü!

Galatasaray'da son dakika! Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.
Başarılı eldiven, sarı - kırmızılıların Gaziantep FK karşısına çıktığı maçta formasına kavuştu.
Fernando Muslera, sakatlığının üzerinden 97 gün geçmesinin ardından sahalara geri döndü. Deneyimli kaleci, kaptanlık bandını da koluna takan isim oldu.
Domenec Torrent, takıma katıldığı günden bu yana başarılı performans gösteren Inaki Pena'ya ise yedek kulübesinde yer verdi.
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