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Son dakika: Galatasaray'da Fernando Muslera, 97 gün sonra geri döndü!

20.03.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda oynadıkları Demir Grup Sivasspor maçı sonrasında sakatlanmış ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Uruguaylı file bekçisi, Gaziantep FK maçıyla sahalara geri döndü. İşte detaylar...

Son dakika: Galatasaray'da Fernando Muslera, 97 gün sonra geri döndü!
Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 36 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da son dakika! Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Başarılı eldiven, sarı - kırmızılıların Gaziantep FK karşısına çıktığı maçta formasına kavuştu.

97 GÜN SONRA GERİ DÖNDÜ

Fernando Muslera, sakatlığının üzerinden 97 gün geçmesinin ardından sahalara geri döndü. Deneyimli kaleci, kaptanlık bandını da koluna takan isim oldu.

INAKİ PENA, YEDEK KULÜBESİNDE

Domenec Torrent, takıma katıldığı günden bu yana başarılı performans gösteren Inaki Pena'ya ise yedek kulübesinde yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Fernando Muslera
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