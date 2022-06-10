Son dakika: Galatasaray'da gergin anlar! Burak Elmas ve Eşref Hamamcıoğlu tartıştı

Son dakika haberleri... Galatasaray'da nefesler tutuldu, herkes yapılacak başkanlık seçimini bekliyor. Kulislerde Dursun Özbek'in favori olduğu konuşulurken Eşref Hamamcıoğlu'nun seçimi kaybedeceği iddia ediliyor. Adnan Polat'ın düzenlediği etkinlikte buluşan Galatasaray camiasından önemli isimler tartışma yaşadı. Bu olay sosyal medyada kısa süre içinde gündem olurken iki isimden de henüz bir yalanlama gelmedi.

ELMAS İLE HAMAMCIOĞLU ARASINDA GERGİNLİK

Spor Gecesi programında Haluk Yürekli, Burak Elmas ile Eşref Hamamcıoğlu arasında yaşadığı iddia edilen gerginliği anlattı. Buna göre ikili arasında şu polemik yaşandı.

Adnan Polat: "Bu birlik ve beraberlik tablosu her zaman yaşansın."

Eşref Hamamcıoğlu: "(Elmas'ı göstererek) bu birlik olmaz"

Burak Elmas: "Sen varsın diye olmaz diyorum."

Eşref Hamamcıoğlu: "Kaşınma"

Burak Elmas: "Asıl sen kaşınma"

Adnan Polat: "Beyler burası yeri değil"

MUSTAFA CENGİZ'E OMUZ ATTINIZ

Gerginlik olayını anlatan gazeteci Haluk Yürekli, "Ya sayın Eşref Hamamcıoğlu, sizi iki olayla hatırlıyorum. 1.'si liseli olmayan rahmetli Mustafa Cengiz'e omuz attınız. Bugün liseli olmayan bir başka başkan Burak Elmas'a 'Bu' diyorsunuz. Hani Galatasaray başkanlık makamına saygı vardı?" ifadelerini kullanırken Gökhan Dinç ise "Galatasaray Başkanı'na "Bu" ve "Kaşınma" diyor Eşref Bey... Bir önceki başkana omuz at! Bana üslup diyordunuz. Alın size üslup!" dedi. (Ajansspor)



