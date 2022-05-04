Son dakika: Galatasaray'da isyan çıktı! Futbolculardan rest... "Bu takımdan gönderin..."

Son dakika haberleri: Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in ayrılığı sonrasında göreve getirilen Domenec Torrent için ayrılık çanları çalmaya başladı. Sarı - kırmızılı takımdaki performansıyla taraftarların büyük tepkisini çekmişti.

FUTBOLCULAR KAZAN KALDIRDI

Galatasaray’da sadece taraftar değil futbolcular da artık Torrent’in karşısında...

MUSLERA SÖZLERİ FİTİLİ ATEŞLEDİ

Özellikle Sivasspor maçından sonra Muslera aleyhine söylediği; “Muslera kalesine gelen hiç bir topu tutamadı. 3 kez kalesine top geldi. 3’ünde de kalecilik yapamadı” sözleri futbolcular arasında infiale neden oldu.

CEPHE ALDILAR

Kulüp içerisinde oldukça sevilen bir karakter olan Fernando Muslera aleyhine söylediği sözler yüzünden pek çok futbolcu Katalan teknik direktöre cephe aldı.

HAKAN BALTA İLE BİR ARAYA GELDİLER

Bazı oyuncuların idari menajer Hakan Balta ile bir araya geldikleri ve Torrent'le daha fazla çalışmak istemediklerini ilettikleri belirtildi.

MUSLERA'YI KIZAĞA ÇEKECEK

Bu arada Torrent, hafta sonunda oynanacak Başakşehir maçında Inaki Pena’ya şans vermeyi planlıyor. Uruguaylı kaleciyi yedek bırakmaya hazırlanan Torrent’in ciddi bir rotasyon yapacağı özellikle bazı genç oyuncuları sahaya süreceği ise gelen bilgiler arasında.

