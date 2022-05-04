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Son dakika: Galatasaray'da isyan çıktı! Futbolculardan rest... "Bu takımdan gönderin..."

04.05.2022 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray, sezona Fatih Terim yönetiminde başlamış ancak gelen kötü sonuçların ardından tecrübeli teknik direktör ile yollar karşılıklı olarak anlaşarak ayrılmıştı. Terim yerine göreve getirilen Domenec Torrent ise performansıyla eleştiri oklarının hedefindeki isim oldu. Sarı - kırmızılı takıma geldiği günden bu yana demeçleriyle gündeme gelen Torrent'in Sivasspor maçı sonrasındaki konuşması, bardağı taşıran son damla oldu.

Son dakika: Galatasaray'da isyan çıktı! Futbolculardan rest... "Bu takımdan gönderin..."
Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 36 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika haberleri: Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in ayrılığı sonrasında göreve getirilen Domenec Torrent için ayrılık çanları çalmaya başladı. Sarı - kırmızılı takımdaki performansıyla taraftarların büyük tepkisini çekmişti.

FUTBOLCULAR KAZAN KALDIRDI

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Galatasaray’da sadece taraftar değil futbolcular da artık Torrent’in karşısında...

MUSLERA SÖZLERİ FİTİLİ ATEŞLEDİ

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Özellikle Sivasspor maçından sonra Muslera aleyhine söylediği; “Muslera kalesine gelen hiç bir topu tutamadı. 3 kez kalesine top geldi. 3’ünde de kalecilik yapamadı” sözleri futbolcular arasında infiale neden oldu.

CEPHE ALDILAR

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Kulüp içerisinde oldukça sevilen bir karakter olan Fernando Muslera aleyhine söylediği sözler yüzünden pek çok futbolcu Katalan teknik direktöre cephe aldı.

HAKAN BALTA İLE BİR ARAYA GELDİLER

Bazı oyuncuların idari menajer Hakan Balta ile bir araya geldikleri ve Torrent'le daha fazla çalışmak istemediklerini ilettikleri belirtildi.

MUSLERA'YI KIZAĞA ÇEKECEK

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Bu arada Torrent, hafta sonunda oynanacak Başakşehir maçında Inaki Pena’ya şans vermeyi planlıyor. Uruguaylı kaleciyi yedek bırakmaya hazırlanan Torrent’in ciddi bir rotasyon yapacağı özellikle bazı genç oyuncuları sahaya süreceği ise gelen bilgiler arasında.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü Sivasspor Fernando Muslera
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