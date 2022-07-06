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Son dakika: Galatasaray'da kadro dışı krizi! Okan Buruk sezon başlamadan biletini kesti

06.07.2022 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da yeni sezon öncesi flaş gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un takımın başına geçmesiyle büyük bir revizyona giden sarı-kırmızılılarda iç transfer konusunda kriz yaşanıyor. Galatasaraylı taraftarların çok sevdiği ve ilerde büyük bir takıma transfer olmasını beklediği genç oyuncu Sacha Boey kadro dışı bırakıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Galatasaray'da kadro dışı krizi! Okan Buruk sezon başlamadan biletini kesti
Sacha Boey

Sacha Boey

FRA Fransa
Yaş: 22 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika haberleri... Galatasaray'da kadro dışı krizi yaşanıyor. Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda tüm ipler Okan Buruk'un elinde. Başkan Dursun Özbek'in Florya'nın anahtarını Okan Buruk'a teslim etmesi sonrası ilk kadro dışı kararı gerçekleşti.

KADRO DIŞI KALDI

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Sosyal medyada yer alan haberlere göre, Galatasaray da Fransız genç oyuncu Sacha Boey kadro dışı kaldı. Disiplinsiz tavırlarıyla dikkat çeken ve Galatasaray'dan bedavaya ayrılmak için talepte bulunan Sacha Boey, dün sağlık kontrollerinden sonra yapılan antrenman sonrası kadro dışı bırakıldığı iddia edildi.

13 MAÇ 0 KATKI

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Fatih Terim döneminde gelen sağ bek oyuncusu geçen sezon Süper Lig'de sadece 13 maçta forma giyerken gol ve asist katkısı sağlayamadı. 21 yaşındaki Fransız oyuncu 1 Milyon Euro'ya transfer olurken 500 bin Euro da maaş alıyor. Eski teknik direktör Torrent ise takımda yer almasını istemiyordu.


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