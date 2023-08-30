Son dakika: Galatasaray'da kasa doldu taştı! Şampiyonlar Ligi bereketi, milyonlarca euroyu beraberinde getirdi...

Son dakika haberleri: Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda eşleştiği Norveç temsilcisi Molde'yi toplamda 5-3'lük skorla eledi ve grup etabına adını yazdırdı. Tarihinde 17. kez bu başarıyı sağlayan sarı - kırmızılılar, büyük bir geliri de kasasına koydu.

25 MİLYON EURO

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalarak en az 25 milyon euroluk bir gelir elde etmeyi başardı.

Şampiyonlar Ligi'nde grup etabına kaldığı için 15.6 milyon euro katılım ve 1.5 milyon euro market geliri elde eden sarı - kırmızılılar, katsayı gerilinden ise yaklaşık 8 milyon euro kazandı.

TUR ATLADIKÇA...

Devler Ligi'nde yer alan ekipler, yayın havuzu gelirinin yanı sıra tur atladıkça kazancını da katlayacak. Son 16 turuna kalan takımlar 9.6 milyon euro, çeyrek finale yükselenler 10.6 milyon euro, yarı final etabına çıkanlar 12.5 milyon euro ve finalistler 15.5 milyon euroluk gelirin sahibi olacak.

Şampiyon takım, bu gelirlerin yanında 4.5 milyon euroluk ödülü de kasasına koyacak.

