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Son dakika: Galatasaray'da kongre sonrası flaş yorum: "Burak Elmas'ı Fatih Terim gönderdi!"

28.03.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da yıllık olağan kongre toplantısında mali ve idari olarak oylamaya sunulan başkan Burak Elmas ve yönetimi, idari açıdan ibra edilmediği için sarı - kırmızılı kulübün tüzüğü gereğince 30 gün içerisinde seçime gitme zorunluluğu doğdu. Bu gelişmenin üzerine Levent Tüzemen, çarpıcı ifadelerin olduğu bir yazı kaleme aldı.

Son dakika: Galatasaray'da kongre sonrası flaş yorum: "Burak Elmas'ı Fatih Terim gönderdi!"

Galatasaray'da Burak Elmas yönetimi, yapılan kongre sonucunda ibra edilmedi. Mali yönden ibra edilen yönetim, idari yönden oy çokluğuyla ibra edilmedi. 'Hakkınızı helal edin' diyerek konuşmasını bitiren Burak Elmas, yapılacak yeni seçimde aday olamayacak. Galatasaray'da çok adaylı bir seçim yapması bekleniyor.

Spor yazarı Levent Tüzemen, sarı - kırmızılı camiada yaşanan bu gelişmelerin üzerine bir yazı kaleme aldı. İşte Tüzemen'in yorumları...

"İNSANLARA EZİYET ÇEKTİRDİ!"

G.Saray, tarihinin en kalabalık kongresini yaşadı, insanlar eve bile gitmedi. Burak Elmas, G.Saray'ın büyükleri ile yaptığı sohbetlerde "Seçime git" tavsiyesini kabul etmedi, ibra olmayacağını bile bile 'seçime gidiyorum' demeyerek insanların sabaha kadar eziyet yaşamasına neden oldu.

"SEÇİME GÖTÜREN NEDENLER"

Seçim kararı alsaydı ibra olur, kongre de erken biter kendisi de mayısta aday olabilirdi. Tavsiyelere bile bile sırt çeviren Elmas, sadece başkanlığı kaybetmedi, gelecekte aday olacak gençlerin güven konusunda önünü tıkadı. Elmas'ı seçime götüren nedenler var...

VERDİĞİ SÖZLERİ TUTAMADI

1) Verdiği sözleri yerine getirmedi. 100 milyon dolarlık stat sponsorluğu projesini başaramadı. Masaya söz verdiği 40 milyon doları koyamadı.

FATİH TERİM'İN AYRILIĞI

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2) 'Büyük projelere adım atacağız' diyerek göreve getirdiği ve seçim kazanmasında katkısı olan Fatih Terim'le yolları ayırdı, taraftarların büyük tepkisini çekti.

KEMERBURGAZ, SALON, FLORYA

3) Kemerburgaz, salon ve Florya için adım bile atmadı.

TFF'YE MAĞLUP OLDU

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4) TFF ile girdiği savaşta mağlup oldu.

AVRUPA'DA BAŞARI, TÜRKİYE'DE TERSİ

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5) 26 milyon Euro'ya kurulan takım Avrupa'da başarılıydı ancak ligde döküldü.

TERİM SONRASI GÜÇLÜ BİR HOCA GELMEDİ

6) Terim sonrası güçlü bir teknik adamı göreve getireceğine hayatı yardımcı hocalıklarla geçmiş Torrent'e G.Saray'ı emanet etti.

İSTİFALAR, YOL AYRIMLARI

7) İki yönetici istifa etti, göreve getirdiği profesyonellerle de kısa sürede yollarını ayırdı.

IŞITAN GÜN'Ü GÖREVDEN ALMADI

8) Tweetleriyle kadınların tepkisini çeken Işıtan Gün'ü görevden almadı, kongredeki ağır eleştiriler karşısında savundu.

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