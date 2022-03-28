Son dakika: Galatasaray'da kongre sonrası flaş yorum: "Burak Elmas'ı Fatih Terim gönderdi!"

Galatasaray'da Burak Elmas yönetimi, yapılan kongre sonucunda ibra edilmedi. Mali yönden ibra edilen yönetim, idari yönden oy çokluğuyla ibra edilmedi. 'Hakkınızı helal edin' diyerek konuşmasını bitiren Burak Elmas, yapılacak yeni seçimde aday olamayacak. Galatasaray'da çok adaylı bir seçim yapması bekleniyor.
Spor yazarı Levent Tüzemen, sarı - kırmızılı camiada yaşanan bu gelişmelerin üzerine bir yazı kaleme aldı. İşte Tüzemen'in yorumları...
G.Saray, tarihinin en kalabalık kongresini yaşadı, insanlar eve bile gitmedi. Burak Elmas, G.Saray'ın büyükleri ile yaptığı sohbetlerde "Seçime git" tavsiyesini kabul etmedi, ibra olmayacağını bile bile 'seçime gidiyorum' demeyerek insanların sabaha kadar eziyet yaşamasına neden oldu.
Seçim kararı alsaydı ibra olur, kongre de erken biter kendisi de mayısta aday olabilirdi. Tavsiyelere bile bile sırt çeviren Elmas, sadece başkanlığı kaybetmedi, gelecekte aday olacak gençlerin güven konusunda önünü tıkadı. Elmas'ı seçime götüren nedenler var...
1) Verdiği sözleri yerine getirmedi. 100 milyon dolarlık stat sponsorluğu projesini başaramadı. Masaya söz verdiği 40 milyon doları koyamadı.
2) 'Büyük projelere adım atacağız' diyerek göreve getirdiği ve seçim kazanmasında katkısı olan Fatih Terim'le yolları ayırdı, taraftarların büyük tepkisini çekti.
3) Kemerburgaz, salon ve Florya için adım bile atmadı.
4) TFF ile girdiği savaşta mağlup oldu.
5) 26 milyon Euro'ya kurulan takım Avrupa'da başarılıydı ancak ligde döküldü.
6) Terim sonrası güçlü bir teknik adamı göreve getireceğine hayatı yardımcı hocalıklarla geçmiş Torrent'e G.Saray'ı emanet etti.
7) İki yönetici istifa etti, göreve getirdiği profesyonellerle de kısa sürede yollarını ayırdı.
8) Tweetleriyle kadınların tepkisini çeken Işıtan Gün'ü görevden almadı, kongredeki ağır eleştiriler karşısında savundu.
Okuyucu Yorumları 0 yorum