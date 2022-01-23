Son dakika: Galatasaray'da maç sonu ortalık karıştı! Yönetim istifa sesleri stadyumu inlettti

Galatasaray, 23. haftanın son maçında Trabzonspor'a son 5 dakikada yediği 2 golle 2-1 mağlup oldu. Bu skorla birlikte Sarı-Kırmızılılar üst üste 4. maçtan da mağlubiyet aldı ve küme düşme hattına yaklaştı. Taraftarlar maç sonunda ''Yönetim istifa'' protestosunda bulundu.

MAÇ SONU ORTALIK KARIŞTI

Fatih Terim'in ayrılığı sonrası göreve gelen Domenec Torrent, Sarı-Kırmızılıların başında çıktığı 3 maçtan da puan almayı başaramadı. Bu karşılaşmalarda da kalesinde 9 gol gördü. Trabzonspor 2-1 öne geçtikten sonra tribünlerde yönetim istifa sesleri yükseldi. Taraftarlar görevden ayrılan teknik direktör Fatih Terim lehine de tezahüratlar yaptı. Karşılaşma sonrasında stadyumdan ayrılmayan taraftarlar yönetime ağır eleştirilerde bulundu.

