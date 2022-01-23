Son dakika: Galatasaray'da maç sonu ortalık karıştı! Yönetim istifa sesleri stadyumu inlettti

Galatasaray, 23. haftanın son maçında Trabzonspor'a son 5 dakikada yediği 2 golle 2-1 mağlup oldu. Bu skorla birlikte Sarı-Kırmızılılar üst üste 4. maçtan da mağlubiyet aldı ve küme düşme hattına yaklaştı. Taraftarlar maç sonunda ''Yönetim istifa'' protestosunda bulundu.
Fatih Terim'in ayrılığı sonrası göreve gelen Domenec Torrent, Sarı-Kırmızılıların başında çıktığı 3 maçtan da puan almayı başaramadı. Bu karşılaşmalarda da kalesinde 9 gol gördü. Trabzonspor 2-1 öne geçtikten sonra tribünlerde yönetim istifa sesleri yükseldi. Taraftarlar görevden ayrılan teknik direktör Fatih Terim lehine de tezahüratlar yaptı. Karşılaşma sonrasında stadyumdan ayrılmayan taraftarlar yönetime ağır eleştirilerde bulundu.
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