SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Galatasaray'da maç sonu ortalık karıştı! Yönetim istifa sesleri stadyumu inlettti

Son dakika: Galatasaray'da maç sonu ortalık karıştı! Yönetim istifa sesleri stadyumu inlettti

23.01.2022 21:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 4. mağlubiyetini aldı. Domenec Torrent, Galatasaray'ın başında çıktığı 3 maçta da mağlup oldu. Çıktığı bu maçlarda kalesinde 9 gol gören Galatasaray'da çöküş devam etti. Ligin 15. sırasına gerileyen Galatasaray'ın bu mağlubiyetin ardından küme düşme hattıyla puan farkı 3'e düşmüş oldu.

Son dakika: Galatasaray'da maç sonu ortalık karıştı! Yönetim istifa sesleri stadyumu inlettti

Galatasaray, 23. haftanın son maçında Trabzonspor'a son 5 dakikada yediği 2 golle 2-1 mağlup oldu. Bu skorla birlikte Sarı-Kırmızılılar üst üste 4. maçtan da mağlubiyet aldı ve küme düşme hattına yaklaştı. Taraftarlar maç sonunda ''Yönetim istifa'' protestosunda bulundu.

MAÇ SONU ORTALIK KARIŞTI

286b186e716c378b73c3cccc6fbb2b0f

Fatih Terim'in ayrılığı sonrası göreve gelen Domenec Torrent, Sarı-Kırmızılıların başında çıktığı 3 maçtan da puan almayı başaramadı. Bu karşılaşmalarda da kalesinde 9 gol gördü. Trabzonspor 2-1 öne geçtikten sonra tribünlerde yönetim istifa sesleri yükseldi. Taraftarlar görevden ayrılan teknik direktör Fatih Terim lehine de tezahüratlar yaptı. Karşılaşma sonrasında stadyumdan ayrılmayan taraftarlar yönetime ağır eleştirilerde bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe'de ilk transfer! Genç oyuncu için anlaşma sağlandıFenerbahçe'de ilk transfer! Genç oyuncu için anlaşma sağlandı
Büyük ilgi gördü! "Bu tam olarak ona benziyor"Büyük ilgi gördü! "Bu tam olarak ona benziyor"
Trabzonspor-Galatasaray maçına damga vuran penaltı pozisyonu! Taraftar isyan ettiTrabzonspor-Galatasaray maçına damga vuran penaltı pozisyonu! Taraftar isyan etti
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü Trabzonspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ev sahibinden kadınlara kira oyunu "Giren çıkan belli değil"

Ev sahibinden kadınlara kira oyunu "Giren çıkan belli değil"

İstanbullular dikkat! Peş peşe uyarılar

İstanbullular dikkat! Peş peşe uyarılar

Son dakika: Fatih Terim'den cenazede ilginç hamle! Burak Elmas mezarın başına gelince...

Son dakika: Fatih Terim'den cenazede ilginç hamle! Burak Elmas mezarın başına gelince...

İşte Galatasaray'ın ilk transferi!

İşte Galatasaray'ın ilk transferi!

Kral Burak Yılmaz'dan ters köşe! Orada buluşuyorlar bardağı taşıran son damla oldu

Kral Burak Yılmaz'dan ters köşe! Orada buluşuyorlar bardağı taşıran son damla oldu

Bu hata dünya gündeminde! Osayi Samuel'den hileli pas! 'Maç tekrarı...'

Bu hata dünya gündeminde! Osayi Samuel'den hileli pas! 'Maç tekrarı...'

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Bugünlerin havasına uygun hem sportif hem de şık cap şapka modelleri

Bugünlerin havasına uygun hem sportif hem de şık cap şapka modelleri

Acun Ilıcalı, yeni lakabını duyunca şaştı kaldı! İngilizler artık böyle sesleniyor

Acun Ilıcalı, yeni lakabını duyunca şaştı kaldı! İngilizler artık böyle sesleniyor

Dilediğiniz yere götürebileceğiniz en iyi katlanır bisiklet çeşitleri

Dilediğiniz yere götürebileceğiniz en iyi katlanır bisiklet çeşitleri

Son dakika: Resmen Burak Yılmaz'la dalga geçtiler! 'Rekor kırdı'

Son dakika: Resmen Burak Yılmaz'la dalga geçtiler! 'Rekor kırdı'

Son dakika: Fatih Terim, Premier Lig'e gidiyor! Dünyaca ünlü hocanın koltuğuna oturacak

Son dakika: Fatih Terim, Premier Lig'e gidiyor! Dünyaca ünlü hocanın koltuğuna oturacak

Soner Dikmen tüm Türkiye'yi ağlattı!

Soner Dikmen tüm Türkiye'yi ağlattı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.