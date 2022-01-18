Son dakika: Galatasaray'da Morutan krizi! "Bana hiçbir ödeme yapılmadı"

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Galatasaray'da Olimpiu Morutan krizi yaşanıyor. Rumen futbolcunun eski kulubü FCSB'nin başkanı Gigi Becali, sarı-kırmızılıların henüz Morutan için ödeme yapmadığını iddia etti. Galatasaray'ı FIFA'ya gitmekle tehdit eden Becali, paranın derhal ödenmesini istedi.

"GALATASARAY BANA PARAMI DERHAL ÖDEMELİ"

Yaptığı açıklamalarla gündem olan FCSB Başkanı Gigi Becali'nin Galatasaray sözleri büyük ses getirdi. Becali, sarı-kırmızılıların Morutan transferi için henüz hiç para ödemediğini iddia ederken çarpıcı ifadeler kullandı. Becali, "Galatasaray şu ana kadar bana hiçbir para ödemedi. İlk parayı 2021'in 10 Kasım'ında ödemesi gerekiyordu. Ancak 700 bin Euro'yu tahsil edemedik. Şu anda FIFA'ya gitmek istemiyorum ama Galatasaray bana paramı derhal ödemeli." dedi.

BECALI'NİN PAYLAŞTIĞI ÖDEME PLANI

Becali, kendisine yapılacak ödeme planlarını da şöyle paylaştı: 10 Kasım 2021- 700 bin Euro, 10 Mart 2022-750 bin Euro, 10 Eylül 2022- 900 bin Euro, 2023- 1 milyon 150 bin Euro artı bonuslar.



