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Son dakika: Galatasaray'da ortalık yangın yeri! Arda'nın fotoğrafının bedeli ağır oldu...

02.03.2022 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Göztepe maçı kadrosuna alınmayan Arda Turan'ın maç günü paylaştığı Fatih Terim fotoğrafına tepki gösterdi. Elmas, "Bu hassas ve mevcut hocasının eleştirildiği bir dönemde daha fazla sorumlu davranması ve öyle bir resim koymaması gerekiyordu." dedi. Bu olayın ardından sosyal medya karıştı. Fatih Terim'i seven Galatasaraylı taraftarlar Burak Elmas'a yoğun tepki gösteriyor...

Son dakika: Galatasaray'da ortalık yangın yeri! Arda'nın fotoğrafının bedeli ağır oldu...
Arda Turan

Arda Turan

TR Türkiye
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Fatih Terim'in ayrılığı sonrası düzenli olarak forma şansı bulamayan Arda Turan'ın paylaştığı fotoğraf ortalığı karıştırdı. Göztepe maçının kadrosuna alınmayan ve şehre götürülmeyen Arda Turan, soluğu Fatih Terim'in yanında almıştı. Sosyal medya hesabından maç günü yaptığı Fatih Terim paylaşımıyla gündeme gelen Arda Turan için Galatasaray Başkanı Burak Elmas açıklamalarda bulundu.

"HATA YAPTI"

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Arda Turan'ın Fatih Terim ile paylaştığı fotoğrafa tepki gösteren Burak Elmas,"Bu hassas ve mevcut hocasının eleştirildiği bir dönemde daha fazla sorumlu davranması ve öyle bir resim koymaması gerekiyordu. Haricinde Fatih hocayla istediği zaman, istediği yerde görüşebilir. Ama hata yaptı. İnsanları kaybetmek kolay, kazanmak zor. Arda da değerli bir Galatasaraylı." dedi.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERİYOR

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Galatasaraylı taraftarların bazıları Burak Elmas'a bu açıklamasının ardından tepki gösterdi. Fatih Terim'i seven taraftarlar sosyal medya hesaplarından Burak Elmas'a ağır eleştirilerde bulundu.


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