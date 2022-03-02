Son dakika: Galatasaray'da ortalık yangın yeri! Arda'nın fotoğrafının bedeli ağır oldu...

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Fatih Terim'in ayrılığı sonrası düzenli olarak forma şansı bulamayan Arda Turan'ın paylaştığı fotoğraf ortalığı karıştırdı. Göztepe maçının kadrosuna alınmayan ve şehre götürülmeyen Arda Turan, soluğu Fatih Terim'in yanında almıştı. Sosyal medya hesabından maç günü yaptığı Fatih Terim paylaşımıyla gündeme gelen Arda Turan için Galatasaray Başkanı Burak Elmas açıklamalarda bulundu.

"HATA YAPTI"

Arda Turan'ın Fatih Terim ile paylaştığı fotoğrafa tepki gösteren Burak Elmas,"Bu hassas ve mevcut hocasının eleştirildiği bir dönemde daha fazla sorumlu davranması ve öyle bir resim koymaması gerekiyordu. Haricinde Fatih hocayla istediği zaman, istediği yerde görüşebilir. Ama hata yaptı. İnsanları kaybetmek kolay, kazanmak zor. Arda da değerli bir Galatasaraylı." dedi.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERİYOR

Galatasaraylı taraftarların bazıları Burak Elmas'a bu açıklamasının ardından tepki gösterdi. Fatih Terim'i seven taraftarlar sosyal medya hesaplarından Burak Elmas'a ağır eleştirilerde bulundu.



