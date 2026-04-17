SON DAKİKA: Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!

Galatasaray'dan yapılan açıklamada Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü yapılacağını duyurdu.

İşte Sarı-Kırmızılılar'dan yapılan açıklama:

"Kulübümüzün 14.04.2026, 017 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı kararı ve Türk Medeni Kanunu ile Tüzüğümüzün 27. Maddesi gereğince, Kulübümüzün “OLAĞAN SEÇİM TOPLANTISI” 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 10:00’ da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır."