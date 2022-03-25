Son dakika: Galatasaray'da sıcak gelişme! Taraftarlar şaşkın...

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Galatasaray'da Mali Kurul heyecanı yaşanıyor. Tüm taraftarlar düzenlenecek bu toplantıya odaklanmış durumda. Eski başkan merhum Mustafa Cengiz'in son dönemi ile mevcut başkan Burak Elmas'ın ilk döneminin oylanacağı genel kurulda gerilimin yüksek olması bekleniyor. Genel kurul öncesi son divan toplantısında başkan Burak Elmas'a istifa çağrıları yapılırken, ortam şimdiden gerildi..

SEÇİME GİDİLEBİLİR

Mustafa Cengiz dönemi sonrasında Burak Elmas dönemi idari ve mali açıdan oylanacak. Oylamaların kapalı olması beklenirken, Burak Elmas dönemi ibra edilmezse tüzüğe göre seçim kararı alınması gerekecek. Elmas daha önce olası bir ibrasızlıkta tüzüğün gerekliliğini yapacağını söylemişti.

ŞOKE EDEN KARAR! HERKES ŞAŞIRDI...

Sarı Kırmızılı ekip, Mali Genel Kurul'un basına kapalı olarak gerçekleştirileceğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Yarın gerçekleştirilecek Galatasaray Mali Genel Kurulu basına kapalı gerçekleştirilecektir. Görüntü ve fotoğraf servisi, GS TV tarafından yapılacaktır.'' ifadeleri kullanıldı. Yönetimin aldığı bu karar, taraftarlar ve basın mensupları tarafından büyük şaşkınlıkla karşılandı.



