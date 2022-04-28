Son dakika: Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Sezon sonu İtalya'ya...

Son dakika haberleri: Sezona büyük umutlarla başlayan ancak gelen kötü sonuçlar sonrasında taraftarlarının beklentisinin çok altında kalan Galatasaray'da sezon başında yapılan transferlerin çoğunluğundan istenen verim alınamamıştı. Bu isimler arasından sıyrılan Victor Nelsson için gündeme flaş bir iddia geldi.

Galatasaray, sezon başında Danimarka Ligi devi Kopenhag'dan Victor Nelsson'u 7 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

PERFORMANSI BEĞENİLMİŞTİ

'Gençlik Projesi' ile başlanan sezonda diğer transferlere oranla çok daha iyi bir performans gösteren, taraftarların beğenisini toplayan ve Marcao'yla iyi bir uyum yakalayan savunma oyuncusunun adı, İtalya Ligi Serie A kulüplerinden Fiorentina ile anılıyor.

FIORENTINA UZUN SÜREDİR TAKİPTE

İtalyan basınının haberine göre; Fiorentina'nın gözlemcileri, uzun süredir Victor Nelsson'u takip ediyor.

"MUTLAKA ALINMALI"

Haberde; gözlemcilerin Danimarkalı stoper için 'Mutlaka alınmalı' raporu verdiği yazılırken, Fiorentina'nın kısa süre içerisinde büyük bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çalacağı aktarıldı.

NELSSON DA SICAK BAKABİLİR

Sarı - kırmızılı kulüple 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Nelsson'un da teklife sıcak bakabileceği ifade edildi.

41 MAÇA ÇIKTI, AVRUPA'DA BÜYÜLEDİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla 41 resmi maça çıkan Nelsson, 1 gol kaydedtti. Başarılı savunmacı özellikle grup lideri olarak çıkılan UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan toplam 8 maçta sadece 2 gol yiyen Galatasaray savunmasında en dikkat çeken isim oldu.

