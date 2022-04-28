SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Sezon sonu İtalya'ya...

Son dakika: Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Sezon sonu İtalya'ya...

28.04.2022 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray, sezona 'Gençlik Projesi' ve kadrosuna birçok yeni oyuncuyu katmıştı. Transferler arasında en dikkat çeken oyuncu olan Victor Nelsson, 7 milyon euro'ya Kopenhag'dan takıma katılmıştı. Gelen kötü sonuçlar sonrasında diğer transferlere oranla daha iyi performans gösteren savunma oyuncusuna İtalya Ligi Serie A'dan talip çıktı.

Son dakika: Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Sezon sonu İtalya'ya...
Victor Nelsson

Victor Nelsson

DAN Danimarka
Yaş: 24 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika haberleri: Sezona büyük umutlarla başlayan ancak gelen kötü sonuçlar sonrasında taraftarlarının beklentisinin çok altında kalan Galatasaray'da sezon başında yapılan transferlerin çoğunluğundan istenen verim alınamamıştı. Bu isimler arasından sıyrılan Victor Nelsson için gündeme flaş bir iddia geldi.

Galatasaray, sezon başında Danimarka Ligi devi Kopenhag'dan Victor Nelsson'u 7 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

PERFORMANSI BEĞENİLMİŞTİ

fqpv868wyag5h6o

'Gençlik Projesi' ile başlanan sezonda diğer transferlere oranla çok daha iyi bir performans gösteren, taraftarların beğenisini toplayan ve Marcao'yla iyi bir uyum yakalayan savunma oyuncusunun adı, İtalya Ligi Serie A kulüplerinden Fiorentina ile anılıyor.

FIORENTINA UZUN SÜREDİR TAKİPTE

fn1u_gnwqaepmvm

İtalyan basınının haberine göre; Fiorentina'nın gözlemcileri, uzun süredir Victor Nelsson'u takip ediyor.

"MUTLAKA ALINMALI"

galatasaraydan_3lu_plan_09d4f_800

Haberde; gözlemcilerin Danimarkalı stoper için 'Mutlaka alınmalı' raporu verdiği yazılırken, Fiorentina'nın kısa süre içerisinde büyük bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çalacağı aktarıldı.

NELSSON DA SICAK BAKABİLİR

faodv1twqaivnbi-1640928628

Sarı - kırmızılı kulüple 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Nelsson'un da teklife sıcak bakabileceği ifade edildi.

41 MAÇA ÇIKTI, AVRUPA'DA BÜYÜLEDİ

victor_nelsson_uzerimizdeki_9c581_v

Bu sezon Galatasaray formasıyla 41 resmi maça çıkan Nelsson, 1 gol kaydedtti. Başarılı savunmacı özellikle grup lideri olarak çıkılan UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan toplam 8 maçta sadece 2 gol yiyen Galatasaray savunmasında en dikkat çeken isim oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray'ın iki yıldızı, sezon sonunda yolcu!Galatasaray'ın iki yıldızı, sezon sonunda yolcu!
Süper Lig'de yılın skandalı! Küme düşme maçında...Süper Lig'de yılın skandalı! Küme düşme maçında...
Kerem Aktürkoğlu turnayı gözünden vurdu!Kerem Aktürkoğlu turnayı gözünden vurdu!
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Futbol Kulübü Marcao Victor Nelsson son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Anlaştılar! İtiraz eden olmadı: Muhalefetin adayı...

Anlaştılar! İtiraz eden olmadı: Muhalefetin adayı...

'Var mısın Yok musun' yarışmasında 500 bin TL'yi kazanmıştı! İşte Ülkühan Yılmaz'ın son hali

'Var mısın Yok musun' yarışmasında 500 bin TL'yi kazanmıştı! İşte Ülkühan Yılmaz'ın son hali

Liverpool, Villarreal'e kabusu yaşattı! Final...

Liverpool, Villarreal'e kabusu yaşattı! Final...

Inter liderlik fırsatını geri tepti! Kaleci Radu'dan tarihi hata: "Şampiyonluğu sattın!"

Inter liderlik fırsatını geri tepti! Kaleci Radu'dan tarihi hata: "Şampiyonluğu sattın!"

Trabzonspor-Beşiktaş maçında kural hatası var mı? Karar veriliyor!

Trabzonspor-Beşiktaş maçında kural hatası var mı? Karar veriliyor!

Bir dünya devinden diğerine gidiyor!

Bir dünya devinden diğerine gidiyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

“Sana bir sürprizim var” dedi! Gözlerini bağlayarak...

“Sana bir sürprizim var” dedi! Gözlerini bağlayarak...

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Her satırı iğrenç! Çocuklara porno tuzağı kurdu

Her satırı iğrenç! Çocuklara porno tuzağı kurdu

Bu belirtilerden biri bile varsa hastaneye koşun!

Bu belirtilerden biri bile varsa hastaneye koşun!

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.