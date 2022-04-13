SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Fatih Terim Okan Buruk derken Galatasaray ona emanet edilecek! Seçimden hemen sonra...

Son dakika: Fatih Terim Okan Buruk derken Galatasaray ona emanet edilecek! Seçimden hemen sonra...

13.04.2022 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki derbide deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Galatasaray'da oynanan etkisiz oyun sonrasında teknik direktör Domenec Torrent büyük eleştiri almıştı. Takımın önceki çalıştırıcısı Fatih Terim'le kıyaslamalar yapılan Torrent'in Galatasaray'daki geleceği de belli oldu. 30 Nisan'daki seçim için aday olan Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk, adaylarını belirledi. Öztürk'ün adayının ise Nuri Şahin olduğu ortaya çıktı.

Son dakika: Fatih Terim Okan Buruk derken Galatasaray ona emanet edilecek! Seçimden hemen sonra...

Son dakika haberleri: Galatasaray'da Fenerbahçe'ye karşı alınan 2-0'lık mağlubiyetin yankıları sürerken, teknik direktör Domenec Torrent, eleştiri oklarının hedefinde yer almıştı. Sarı - kırmızılı camiada 30 Nisan'da yapılacak olan seçim öncesi Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk, adaylıklarını açıklamıştı. Fatih Terim ve Okan Buruk iddialarının ardından Metin Öztürk'ün hoca adayı ise belli oldu.

Galatasaray'da başkan Burak Elmas ve yönetiminin ibra edilmemesi sonrasında adaylıklarını duyuran Eşref Hamamcıoğlu ile Metin Öztürk çalışmalarına start verdi.

TORRENT İLE DEVAM EDİLMEYECEK

AA-20220410-27527753-27527748-FENERBAHCE_GALATASARAY

Takımın teknik direktörü Domenec Torrent'in çokça eleştirildiği bu dönemde iki adayın da İspanyol teknik adamla birlikte çalışma fikri pek de kuvvetli görünmüyor...

HAMAMCIOĞLU'NUN ADAYI RUDI GARCIA

thumbs_b_c_3ffa072b0e18e7edad0d38a24fb9bfb6

Eşref Hamamcıoğlu'nun Torrent ile devam etmeyip, Fransız teknik direktör Rudi Garcia'yı Galatasaray'ın başına getireceği iddia edilmişti. Ayrıca Hamamcıoğlu'nun tecrübeli teknik direktör Claudio Ranieri'yi de listesinde bulundurduğu öne sürülmüştü.

ÖZTÜRK: "İSTİFA EDERSE ŞAMPANYAYLA KUTLARIZ"

c016d812-124c-4121-a5e4-ac3fe70b17d4

Bir diğer aday Metin Öztürk ise Mynet'e yaptığı özel açıklamada, "Torrent istifa eder giderse çok seviniriz, şampanyayla kutlarız. Hem adama 2.5 milyon € tazminat ver, hem UEFA ile sorun yaşa. Kendi şirketiniz olsa yaparsınız ama Ali Sami Yen'in koltuğunda bunları yapamazsınız. Kafanıza göre takılamazsınız. Kafanıza göre takılırsanız da 6 ay sonra teneke çalar gönderirler." ifadelerini kullanarak Torrent ile devam etmeme konusunda yeşil ışık yakmıştı.

METİN ÖZTÜRK'ÜN HOCA ADAYI: NURİ ŞAHİN

nuri_65465465654

Metin Öztürk'ün yerli bir teknik direktörü takımın başına getirmek istediği ve bunun için Nuri Şahin'i en uygun aday olarak gördüğü belirtildi.

İYİ BİR GALATASARAYLI

nurisahin_96532986532

Antalyaspor'un başında başarılı bir grafik çizen Nuri Şahin'in sıkı bir Galatasaraylı olduğunu bilen Öztürk'ün Almanya'da aldığı eğitim nedeniyle de böyle bir krarar verdiği belirlendi.

SON 10 MAÇTA YENİLGİSİ YOK

nurisahin_87784542163696

Nuri Şahin, Antalyaspor'un başında çıktığı son 10 maçta 7 galibiyet 3 beraberlik aldı. Yenilgi yüzü görmedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dev maçta tanıdık isim!Dev maçta tanıdık isim!
Rıdvan Dilmen canlı yayında şaşırttı! Tepki yağıyor...Rıdvan Dilmen canlı yayında şaşırttı! Tepki yağıyor...
Bu ne hal Arda? Fenerbahçe maçına damga vurduBu ne hal Arda? Fenerbahçe maçına damga vurdu
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü Antalyaspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Et fiyatları için flaş karar...

Et fiyatları için flaş karar...

'Erkek olan buraya gelsin' sözleri çileden çıkarmıştı! Yeni gelişme

'Erkek olan buraya gelsin' sözleri çileden çıkarmıştı! Yeni gelişme

Süper Lig'in yıldızları şimdi neredeler?

Süper Lig'in yıldızları şimdi neredeler?

Beşiktaş'tan ezeli rakibine tarihi çalım!

Beşiktaş'tan ezeli rakibine tarihi çalım!

Derbi dünya basınında! Mert Hakan Yandaş'a büyük tepki var

Derbi dünya basınında! Mert Hakan Yandaş'a büyük tepki var

Galatasaray'da Nuri Şahin sesleri! Heyecanlandıran açıklama...

Galatasaray'da Nuri Şahin sesleri! Heyecanlandıran açıklama...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Vazgeçmişti… Son düşüğünün ardından 49 yaşında anne oldu!

Vazgeçmişti… Son düşüğünün ardından 49 yaşında anne oldu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.