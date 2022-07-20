SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Galatasaray'da transfer şov devam edecek! Bir yıldız daha geliyor; Glen Kamara...

Son dakika: Galatasaray'da transfer şov devam edecek! Bir yıldız daha geliyor; Glen Kamara...

20.07.2022 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yeni sezona hazırlanan ve transfer çalışmalarına da tam gaz devam eden Galatasaray'da transferler peş peşe açıklanacak. Sarı - kırmızılıların yeni golcüsü Haris Seferovic'in dün gece İstanbul'a ayak basmasının ardından bir trasnfer için daha harekete geçildi. Orta sahaya Sergio Oliveira'yı katan Galatasaray, Rangers'tan Glen Kamara için operasyon başlattı.

Son dakika: Galatasaray'da transfer şov devam edecek! Bir yıldız daha geliyor; Glen Kamara...

Son dakika haberleri: Galatasaray'da teknik direktörün verdiği rapor doğrultusunda transfer harekatı başlamış ve şu ana kadar kadroya Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş ve Sergio Oliveira isimleri resmen katılmıştı. Yeni golcüsü Haris Seferovic'i de dün gece İstanbul'a getiren sarı - kırmızılılarda Oliveira'nın ardından bir transfer daha yapılacak.

Galatasaray'da Haris Seferovic'in ardından Leo Dubois ve Florian Grillitsch transferlerinin de İstanbul'a gelmesi beklenirken gündeme bomba gibi bir haber düştü.

ERDEN TİMUR DEVREYE GİRDİ

aa_20220605_28077637_28077636_galatasarayda_baskan_adayi_dursun_ozbek_kulup_uyeleriyle_bir_araya_geldi

Sarı - kırmızılılarda başkan yardımcılığı görevini üstlenen Erden Timur, Sergio Oliveira ve Grillitsch'in ardından bir orta sahayı daha takıma kazandırmak için harekete geçti.

İSKOÇYA'DAN GETİRECEK

FCyWbFxXsAQ_-kB

İngiliz basınının haberine göre; Galatasaray, İskoçya devi Rangers'ta forma giyen orta saha oyuncusu Glen Kamara'nın transferi için operasyon başlattı.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ

E3sLcLyWEAA457M

İngiltere Premier Lig ve İtalya Serie A'dan talipleri olduğu yazılan Kamara için Galatasaray'ın 8,5 milyon euro'luk bir teklif yaptığı öne sürüldü.

RANGERS SÜRE İSTEDİ

FK7rlhrXEAs0tRx

Haberde İskoç kulübünün bu teklife sıcak baktığı ve değerlendirmek için sarı - kırmızılılardan süre istediği ifade edildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

EFyYoJyXoAEoXmK

Geçtiğimiz sezon 52 resmi maçta görev alan Fin futbolcu, 4 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Futbolcu değil" Buruk'tan olumsuz rapor!"Futbolcu değil" Buruk'tan olumsuz rapor!
Nwakaeme menajer oyununa geldi! Şoke oldu...Nwakaeme menajer oyununa geldi! Şoke oldu...
4 büyük açıklaması sonrası ortalık karıştı!4 büyük açıklaması sonrası ortalık karıştı!
Anahtar Kelimeler:
galatasaray haris seferovic kazımcan karataş sergio oliveira son dakika haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
kimi alırsanız alın sizden Hiç birşey olmaz.Sampiyon Beşiktaş

En Çok Okunan Haberler

13 aylık Muhammed'in feci sonu!

13 aylık Muhammed'in feci sonu!

Beyaz Saray'dan flaş 'Ukrayna tahılı' açıklaması

Beyaz Saray'dan flaş 'Ukrayna tahılı' açıklaması

"Futbolcu değil" Buruk'tan olumsuz rapor!

"Futbolcu değil" Buruk'tan olumsuz rapor!

Fenerbahçe'ye Polonya'da büyük saygısızlık!

Fenerbahçe'ye Polonya'da büyük saygısızlık!

7 yıl sonra geri döndü! F.Bahçe ve G.Saray...

7 yıl sonra geri döndü! F.Bahçe ve G.Saray...

Yeni transfer mest etti! "İyi ki kaptırmamışız"

Yeni transfer mest etti! "İyi ki kaptırmamışız"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşlarının cinsel ilişki görüntülerini yayınladılar!

Arkadaşlarının cinsel ilişki görüntülerini yayınladılar!

Çözümü herkesi şaşırttı! Karısı cinsel ilişki istemediğinde...

Çözümü herkesi şaşırttı! Karısı cinsel ilişki istemediğinde...

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Defalarca estetik ameliyat olmuştu! “Büyük göğüsler çok zor”

Defalarca estetik ameliyat olmuştu! “Büyük göğüsler çok zor”

Tamamen üstsüz paylaştı! Kovboy şapkasıyla örttü

Tamamen üstsüz paylaştı! Kovboy şapkasıyla örttü

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.