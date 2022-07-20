Son dakika: Galatasaray'da transfer şov devam edecek! Bir yıldız daha geliyor; Glen Kamara...

Son dakika haberleri: Galatasaray'da teknik direktörün verdiği rapor doğrultusunda transfer harekatı başlamış ve şu ana kadar kadroya Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş ve Sergio Oliveira isimleri resmen katılmıştı. Yeni golcüsü Haris Seferovic'i de dün gece İstanbul'a getiren sarı - kırmızılılarda Oliveira'nın ardından bir transfer daha yapılacak.

Galatasaray'da Haris Seferovic'in ardından Leo Dubois ve Florian Grillitsch transferlerinin de İstanbul'a gelmesi beklenirken gündeme bomba gibi bir haber düştü.

ERDEN TİMUR DEVREYE GİRDİ

Sarı - kırmızılılarda başkan yardımcılığı görevini üstlenen Erden Timur, Sergio Oliveira ve Grillitsch'in ardından bir orta sahayı daha takıma kazandırmak için harekete geçti.

İSKOÇYA'DAN GETİRECEK

İngiliz basınının haberine göre; Galatasaray, İskoçya devi Rangers'ta forma giyen orta saha oyuncusu Glen Kamara'nın transferi için operasyon başlattı.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ

İngiltere Premier Lig ve İtalya Serie A'dan talipleri olduğu yazılan Kamara için Galatasaray'ın 8,5 milyon euro'luk bir teklif yaptığı öne sürüldü.

RANGERS SÜRE İSTEDİ

Haberde İskoç kulübünün bu teklife sıcak baktığı ve değerlendirmek için sarı - kırmızılılardan süre istediği ifade edildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 52 resmi maçta görev alan Fin futbolcu, 4 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.



