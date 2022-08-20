SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Galatasaray'da transferi Claudio Taffarel bitirecek! Leo Ortiz adım adım Aslan oluyor...

Son dakika: Galatasaray'da transferi Claudio Taffarel bitirecek! Leo Ortiz adım adım Aslan oluyor...

20.08.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray, Marcao'yu 12+3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'ya satmıştı. İspanyol takımının Victor Nelsson'a da kanca atmasının ardından sarı - kırmızılı yönetim harekete geçti ve birçok ismi listesine aldı. Galatasaray için son olarak gündeme Brezilya'da Bragantino forması giyen Leo Ortiz geldi. Aslan'ın eski kalecisi ve antrenörü Claudio Taffarel'in transferde aktif rol oynayacağı ifade edildi.

Son dakika: Galatasaray'da transferi Claudio Taffarel bitirecek! Leo Ortiz adım adım Aslan oluyor...

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Hangikredi Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı ve Galatasaray puanını 6'ya yükseltti. Galatasaray'a 86. dakikada galibiyeti getiren golü Bafetimbi Gomis kaydetti. Bu galibiyetin ardından transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam etti.

Marcao'yu 12+3 milyon euro karşılığında Sevilla'ya satan Galatasaray'da Victor Nelsson'un ayrılma ihtimaline karşın harekete geçilmişti. Kabarık bir stoper listesine sahip olan sarı - kırmızılılar, birçok oyuncuyla görüşme halinde.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ

E-YsyCoXsAEDIEw

Galatasaray'ın radarına giren son isim ise Brezilya Ligi'nden Leo Ortiz olmuştu. Bragantino forması giyen 26 yaşındaki Leo Ortiz'i transfer etmek isteyen Aslan, ilk teklifini yaptı.

Bragantino tarafı, başarılı stopere gelen teklifi reddetti. Piyasa değeri 7.5 milyon Euro olarak gösterilen Ortiz'den vazgeçmeyen Galatasaray, ikinci bir teklif daha hazırladı. Sarı - kırmızılıların Leo Ortiz'in bonservisi için gözden çıkardığı bedelin ise 5 milyon euro civarında olduğu öğrenildi.

MİLLİ TAKIM İÇİN AVRUPA'YI İSTİYOR

FUxtU59XoAEnccb

Bragantino ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Leo Ortiz, Brezilya Milli Takımı'nda forma giymek için Avrupa'da boy göstermek istiyor.

GALATASARAY'A OLUMLU BAKIYOR

E1IxHDrX0AEXlOz

Bu nedenle 26 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray'ın gösterdiği ilgiye olumlu geri dönüş yaptığı öğrenildi.

TAFFAREL DEVREYE GİRECEK

E907atgXEAUerNQ

Ancak maddi olanakları güçlü olan Red Bull Bragantino Kulübü’nün, Leo Ortiz'in bonservisinde kolay kolay indirime yanaşmayacağı belirtiliyor. Galatasaray cephesi, bir süre daha girişimlerden sonuç alamazsa efsane kalecisi ve eski antrenörü Taffarel'i devreye sokmayı planlıyor. (Fanatik)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Maç sonunda olay yorum! "Amatör futbolcu bile..."Maç sonunda olay yorum! "Amatör futbolcu bile..."
UEFA olağanüstü toplandı! 'Tokmak' skandalı sonrası karar "Maç iptali..."UEFA olağanüstü toplandı! 'Tokmak' skandalı sonrası karar "Maç iptali..."
Yılın transferi yükleniyor! Dünya yıldızı İstanbul'da...Yılın transferi yükleniyor! Dünya yıldızı İstanbul'da...
Anahtar Kelimeler:
transfer Ümraniyespor Claudio Taffarel son dakika haberler bragantino galatasaray son dakika haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kayseri'de sığınmacılar Geri Gönderme Merkezi'nde yangın çıkardı! Ekipler olaya müdahale etti...

Kayseri'de sığınmacılar Geri Gönderme Merkezi'nde yangın çıkardı! Ekipler olaya müdahale etti...

Nwakaeme Galatasaray'da! İşte ilk fotoğraf

Nwakaeme Galatasaray'da! İşte ilk fotoğraf

Ticaret Bakanlığı'ndan flaş karar: 1 Ekim'de başlıyor

Ticaret Bakanlığı'ndan flaş karar: 1 Ekim'de başlıyor

Fenerbahçe için rest! Dünya yıldızı golcü geliyor

Fenerbahçe için rest! Dünya yıldızı golcü geliyor

Ne yaptın Seferovic! "Hemen biletini kesin"

Ne yaptın Seferovic! "Hemen biletini kesin"

Maç sonunda olay yorum! "Amatör futbolcu bile..."

Maç sonunda olay yorum! "Amatör futbolcu bile..."

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Transparan iç çamaşırıyla poz verdi! Olay yaratan paylaşım

Transparan iç çamaşırıyla poz verdi! Olay yaratan paylaşım

Tereyağından gözünüzü ayırdığınız an patlar!

Tereyağından gözünüzü ayırdığınız an patlar!

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Plastik gibi eridi: Uyandığında fark etti! Gözlerine inanamadı

Plastik gibi eridi: Uyandığında fark etti! Gözlerine inanamadı

3.5 metrelik timsahla savaştı! Elleriyle ağzını açıp...

3.5 metrelik timsahla savaştı! Elleriyle ağzını açıp...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.