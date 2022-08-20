Son dakika: Galatasaray'da transferi Claudio Taffarel bitirecek! Leo Ortiz adım adım Aslan oluyor...

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Hangikredi Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı ve Galatasaray puanını 6'ya yükseltti. Galatasaray'a 86. dakikada galibiyeti getiren golü Bafetimbi Gomis kaydetti. Bu galibiyetin ardından transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam etti.

Marcao'yu 12+3 milyon euro karşılığında Sevilla'ya satan Galatasaray'da Victor Nelsson'un ayrılma ihtimaline karşın harekete geçilmişti. Kabarık bir stoper listesine sahip olan sarı - kırmızılılar, birçok oyuncuyla görüşme halinde.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ

Galatasaray'ın radarına giren son isim ise Brezilya Ligi'nden Leo Ortiz olmuştu. Bragantino forması giyen 26 yaşındaki Leo Ortiz'i transfer etmek isteyen Aslan, ilk teklifini yaptı.

Bragantino tarafı, başarılı stopere gelen teklifi reddetti. Piyasa değeri 7.5 milyon Euro olarak gösterilen Ortiz'den vazgeçmeyen Galatasaray, ikinci bir teklif daha hazırladı. Sarı - kırmızılıların Leo Ortiz'in bonservisi için gözden çıkardığı bedelin ise 5 milyon euro civarında olduğu öğrenildi.

MİLLİ TAKIM İÇİN AVRUPA'YI İSTİYOR

Bragantino ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Leo Ortiz, Brezilya Milli Takımı'nda forma giymek için Avrupa'da boy göstermek istiyor.

GALATASARAY'A OLUMLU BAKIYOR

Bu nedenle 26 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray'ın gösterdiği ilgiye olumlu geri dönüş yaptığı öğrenildi.

TAFFAREL DEVREYE GİRECEK

Ancak maddi olanakları güçlü olan Red Bull Bragantino Kulübü’nün, Leo Ortiz'in bonservisinde kolay kolay indirime yanaşmayacağı belirtiliyor. Galatasaray cephesi, bir süre daha girişimlerden sonuç alamazsa efsane kalecisi ve eski antrenörü Taffarel'i devreye sokmayı planlıyor. (Fanatik)



