Son dakika: Galatasaray'da yaşananları açıkladı! "Fatih Terim'i 7 futbolcu gönderdi"

Son dakika haberleri: Galatasaray'da geride bıraktığımız sezona Burak Elmas başkanlığında ve teknik direktör Fatih Terim önderliğinde başlanmış ancak gelen kötü sonuçların ardından önce Terim ile yollar ayrılmış sonra ise Elmas, yıllık olağan kongre toplantısında idari yönden ibra edilmemişti. Yaşananların ardından Galatasaray'da başkanlığa Dursun Özbek seçilmişti.

Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılan seçimde rakibi Eşref Hamamcıoğlu'nu geriden gelerek mağlup eden ve başkanlık koltuğuna oturan Dursun Özbek'in hangi teknik direktörü takımın başına getireceği merakla bekleniyordu.

Fatih Terim, Okan Buruk, Igor Tudor ve Marco Rose isimleri sarı - kırmızılı kulüp için sıkça anılırken, spor yazarı Osman Şenher'den flaş sözler geldi.

Galatasaray'dan Fatih Terim'i 7 futbolcunun gönderdiğini iddia eden Şenher, Milliyet Gazetesi'ndeki köşesinde Dursun Özbek'e uyarılarda bulundu.

İŞTE ŞENHER'İN SÖZLERİ;

"HİÇ ŞÜPHENİZ OLMASIN"

"Yönetim gelecek teknik direktörü koruma altına almazsa Torrent’in yaşadıklarının aynısını o da yaşayacak. Sistemini oturtuncaya kadar, fazla değil 2-3 maç takım iyi futbol oynamazsa yandı demektir! Yine tribünlerin bir kısmından tepki görecek. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Burada başkan dik durup yumruğunu masaya vurmazsa geçen sezon yaşanan sıkıntılar sezon başında tekrarlanır."

"FATİH TERİM'İ GÖNDEREN 7 FUTBOLCU VAR"

"Diğer bir konu Başkan Özbek geçen sezonki takıma takviye yapacağını söylüyor. Yani hiçbir futbolcuyu göndermeyeceğini deklare ediyor. Bu çok yanlış bir düşünce. Fatih Terim’i gönderen, başarısız yapan, Galatasaray ruhunu bilmeyen en az 7 futbolcu var. Bu futbolcular her röportajlarında, ‘Bizi seneye görün’ diyorlar. Ben böyle beyanat veren oyuncuyu takımın içinde bir dakika tutmam. Geçen sezon peki neden oynamadınız? Yeni sezonda daha iyi oynacaksınız diye bir garanti mi var?"

