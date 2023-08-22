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  4. Son dakika: Galatasaray'dan Anderson Talisca ve Sergio Ramos için resmi açıklama! 'Bu konuya Erden Timur bakıyor!'

Son dakika: Galatasaray'dan Anderson Talisca ve Sergio Ramos için resmi açıklama! 'Bu konuya Erden Timur bakıyor!'

22.08.2023 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynayacakları Molde maçı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Sarı - kırmızılıların transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Anderson Talisca ve Sergio Ramos hakkında konuşan Öztürk, takviyelerle ilgili konularla Erden Timur'un ilgilendiğini dile getirdi. İşte detaylar...

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunu geçerek gruplara kalmak istediklerini söyledi. Molde ile yarın yapacakları play-off turu ilk maçı için kafileyle Norveç'e gelen Öztürk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Eşleşmeyi geçmenin çok önemli olduğuna değinen Öztürk, "Bize göre yılın en önemli maçı. Özlediğimiz yerdeyiz. Şampiyonlar Ligi'nin bir adım uzağındayız." dedi.

"HEM BURADA HEM DE İSTANBUL'DA KAZANACAĞIMIZI UMUYORUM"

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Molde ile yarın deplasmanda, 29 Ağustos Salı günü de İstanbul'da karşılaşacaklarını hatırlatan sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı, "Hem burada hem de İstanbul'da kazanacağımızı umut ediyorum. Burada hava, iklim, her şey futbola müsait. Molde, liginde 18-19. haftasını geçiriyor. Bu onların takımdaşlığı, birlikteliği için avantaj ama biz de Galatasaray'ız. Her şeyin yarın istediğimiz gibi geçeceğinden ve buradan İstanbul'a keyifli döneceğimizden eminiz." diye konuştu.

"OKAN HOCAMIZA VE EKİBİNE GÜVENİYORUZ"

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Metin Öztürk, takıma güvendiklerini vurgulayarak, "Hedefimiz UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek. Ancak futbol sahada oynanıyor. Ne kadar büyük konuşursanız konuşun, lafla maçları kazanamıyorsunuz. Önemli olan topun çizgiyi geçmesi. Okan hocamıza ve ekibine çok güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Metin Öztürk, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de şampiyon olmasını ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmesini umduklarını dile getirdi.

TALISCA VE RAMOS?

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Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı, Brezilyalı orta saha Anderson Talisca ve İspanyol savunma oyuncusu Sergio Ramos'un gündemde olup olmadığının sorulması üzerine, "Bunu Erden beye sormanız lazım. Transferden sorumlu kişi o. Doğrusu ve şık olanı bu olur." dedi.

"TRANSFER ŞAMPİYONLUKLARI TAKIMLARI ŞAMPİYON YAPMIYOR"

Tek motivasyonlarının Molde maçında olduğunu aktaran Öztürk, "Transfer şampiyonlukları, takımları şampiyon yapmıyor. Sahadaki oyun şampiyon yapıyor. Geçen sezon harika bir takımla harika bir şampiyonluk yaşadık. Bu sezon ligde en iddialı takım olacağımıza inanıyoruz. Kalbimden geçen, 'Şampiyon olacağız.' demek ama rakiplere de saygısızlık yapmamak lazım. Onlar da iyi transferler yaptılar. Her şey gönlümüzce olur, bu sezon da Galatasaray şampiyon olur, Şampiyonlar Ligi'nde de gidebildiği yere kadar gider diye ümit ediyorum. Şu an motivasyon ve enerji bu yönde." ifadelerini kullandı.

"ERDEN TİMUR'A ACİL ŞİFALAR"

Metin Öztürk, rahatsızlığı nedeniyle evinde dinlenen Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un Norveç'e gelebileceğini belirterek, "Gelmese de kalbi burada. Kendisine acil şifalar diliyoruz. İnşallah yarın aramıza katılır. Birlikte keyifle maçımızı izleriz." değerlendirmesinde bulundu.

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