Son dakika: Galatasaray'dan ayrılırken, Burak Elmas ve Fatih Terim'i eleştirmişti! Türkiye'ye Fenerbahçe formasıyla dönüyor...

Son dakika haberleri: Galatasaray altyapısından yetişen Bartuğ Elmaz, sarı - kırmızılı kulübün yeni sözleşme teklifini kabul etmemiş ve 1 Temmuz 2022 tarihinde Fransa'nın Marsilya takımına transfer olmuştu. Ligue 1 ekibinde forma şansı bulmakta oldukça zorlanan genç futbolcu için sürpriz bir gelişme yaşandı.

Jorge Jesus'un ayrılığı sonrasında teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe, transfer dönemine hızlı bir giriş yapmıştı.

BARTUĞ ELMAZ SÜRPRİZİ

Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Ryan Kent gibi ünlü futbolcuları kadrosuna katan sarı - lacivertlilerin Bartuğ Elmaz'ın peşinde olduğu öğrenildi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sarı - lacivertliler, Bartuğ Elmaz'ı transfer etmek için harekete geçti. Fenerbahçe'nin oyuncunun transfer şartlarını öğrenmek için masaya oturduğu kaydedildi.

TERİM VE ELMAS'I ELEŞTİRMİŞTİ

Bartuğ Elmaz, Galatasaray'ın önceki başkanı Burak Elmas ve eski teknik direktörü Fatih Terim'in eleştirildiği bir fotoğrafı beğenmişti. Elmaz'ın bu hareketi, sosyal medyada çok konuşulmuştu.

