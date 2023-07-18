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Son dakika: Galatasaray'dan ayrılırken, Burak Elmas ve Fatih Terim'i eleştirmişti! Türkiye'ye Fenerbahçe formasıyla dönüyor...

18.07.2023 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'ın yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen Bartuğ Elmaz, 1 Temmuz 2022 tarihinde sarı - kırmızılı ekipten ayrılan Bartuğ Elmaz'ın yeni durağı Fransa olmuştu. Ligue 1 ekibi Marsilya'da forma şansı bulmakta oldukça zorlanan ve bu sezonun hazırlık kampına dahil edilmeyen Bartuğ'un takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu gelişme sonrasında Fenerbahçe'nin devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Galatasaray altyapısından yetişen Bartuğ Elmaz, sarı - kırmızılı kulübün yeni sözleşme teklifini kabul etmemiş ve 1 Temmuz 2022 tarihinde Fransa'nın Marsilya takımına transfer olmuştu. Ligue 1 ekibinde forma şansı bulmakta oldukça zorlanan genç futbolcu için sürpriz bir gelişme yaşandı.

Jorge Jesus'un ayrılığı sonrasında teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe, transfer dönemine hızlı bir giriş yapmıştı.

BARTUĞ ELMAZ SÜRPRİZİ

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Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Ryan Kent gibi ünlü futbolcuları kadrosuna katan sarı - lacivertlilerin Bartuğ Elmaz'ın peşinde olduğu öğrenildi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sarı - lacivertliler, Bartuğ Elmaz'ı transfer etmek için harekete geçti. Fenerbahçe'nin oyuncunun transfer şartlarını öğrenmek için masaya oturduğu kaydedildi.

TERİM VE ELMAS'I ELEŞTİRMİŞTİ

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Bartuğ Elmaz, Galatasaray'ın önceki başkanı Burak Elmas ve eski teknik direktörü Fatih Terim'in eleştirildiği bir fotoğrafı beğenmişti. Elmaz'ın bu hareketi, sosyal medyada çok konuşulmuştu.

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