Son dakika: Galatasaray'dan bir bomba daha! Dünya yıldızı, Florya'ya doğru...

Son dakika haberleri: Süper Lig'in yeni sezonunda mutlak şampiyonluk hedefleyen ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de başarı yakalamayı planlayan Galatasaray, kadrosuna kattığı isimlerle dikkatleri üzerine çekmişti. Sarı - kırmızılıların gündeminde olan dünyaca ünlü bir diğer yıldız ise ortaya çıktı.

PAULO DYBALA BOMBASI

Son olarak Mauro Icardi'nin bonservisini PSG'den alan Galatasaray, Arjantinli yıldızın milli takımdan arkadaşı olan Paulo Dybala için harekete geçti.

12 MİLYON EURO

TRT Spor'un haberine göre sarı - kırmızılılar, Paulo Dybala için Roma'ya teklifte bulundu. Aslan, serbest kalma bedeli 12 milyon euro olan oyuncu için pazarlık masasına oturdu.

Galatasaray'ın kısa süre içinde transferi bitirerek hücum hattındaki rotasyonu daha da rahatlatmayı hedeflediği kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Roma formasıyla 38 resmi maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 18 gol - 8 asistlik bir performans sergiledi.

