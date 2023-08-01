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Son dakika: Galatasaray'dan bir bomba daha! Dünya yıldızı, Florya'ya doğru...

01.08.2023 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Süper Lig'in yeni sezonunda son şampiyon unvanını korumayı hedefleyen ve Avrupa'da da başarı yakalamak isteyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Şu ana kadar kadrosuna kattığı isimlerle Türk ve dünya basınında büyük ses getiren sarı - kırmızılıların gündemindeki dünyaca ünlü bir futbolcu daha ortaya çıktı. O isim, Icardi'nin Arjantin Milli Takımı'ndan arkadaşı Paulo Dybala...

Son dakika haberleri: Süper Lig'in yeni sezonunda mutlak şampiyonluk hedefleyen ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de başarı yakalamayı planlayan Galatasaray, kadrosuna kattığı isimlerle dikkatleri üzerine çekmişti. Sarı - kırmızılıların gündeminde olan dünyaca ünlü bir diğer yıldız ise ortaya çıktı.

PAULO DYBALA BOMBASI

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Son olarak Mauro Icardi'nin bonservisini PSG'den alan Galatasaray, Arjantinli yıldızın milli takımdan arkadaşı olan Paulo Dybala için harekete geçti.

12 MİLYON EURO

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TRT Spor'un haberine göre sarı - kırmızılılar, Paulo Dybala için Roma'ya teklifte bulundu. Aslan, serbest kalma bedeli 12 milyon euro olan oyuncu için pazarlık masasına oturdu.

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Galatasaray'ın kısa süre içinde transferi bitirerek hücum hattındaki rotasyonu daha da rahatlatmayı hedeflediği kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Roma formasıyla 38 resmi maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 18 gol - 8 asistlik bir performans sergiledi.

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