Galatasaray'dan derbide tarihi galibiyet! Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiler, 25 yıl sonra bir ilki başardılar...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası dev bir maça ev sahipliği yaptı. Ligin belki de kaderini belirleyecek mücadele izleyenlerin adeta nefesini kesti.

İki ekibin de mutlak 3 puan parolasıyla çıktığı mücadelede sarı - kırmızılılar rakibini 3-1 mağlup etti.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Livakovic (kk), Mertens ve Gabriel Sara kaydetti.

Fenerbahçe'nin tek golünü penaltıdan Edin Dzeko attı.

ÖNCE ÇIKARDI SONRA KENDİ KALESİNE ATTI

Dev derbide dakikalar 19'u gösterdiğinde Gabriel Sara, kaleci Livakovic ile karşı karşıya kaldı. Brezilyalının çektiği şutu Hırvat kaleci akıl almaz bir şekilde kurtardı. Yaptığı kurtarıştan sadece bir dakika sonra başarılı file bekçisi kendi kalesine attı. Lucas Torreira'nın uzaktan vurduğu top direkten dönüp Livakovic'in sırtına çarptı ve sarı - kırmızılılar 1-0 öne geçti.

TARİHİN EN PAHALI DERBİSİ

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele, ezeli rakiplerin toplam kadro değerinin 19 milyar 800 milyon TL'ye ulaşmasıyla tarihin en pahalı derbisi unvanını kazandı.

25 YIL SONRA

Galatasaray 25 yıl sonra Fenerbahçe deplasmanında ilk yarıda 2 gol buldu. Sarı - kırmızılılar en son 1999-2000 sezonunda, Kadıköy'de oynanan karşılaşmada ilk yarı iki gol bulmuştu.

32 MAÇ SONRA

Sarı - lacivertliler Süper Lig'de 32 maç sonra mağlup oldu. Kanarya, en son geçtiğimiz sezon İsmail Kartal yönetiminde yine Kadıköy'de Trabzonspor'a kaybetmişti.

MOURINHO'DAN İKİ DEĞİŞİKLİK

Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, son oynadıkları Kasımpaşa maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 2 değişikliğe gitti.

Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakada Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlattığı Rodrigo Becao ile Youssef En-Nesyri'yi Galatasaray karşısında yedek soyundurdu.

61 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine sakatlığı sona eren Alexander Djiku ile Edin Dzeko'yu ilk 11'de sahaya sürdü.

Galatasaray karşısında kalede Dominik Livakovic'i oynatan Mourinho, savunma hattını Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Jayden Oosterwolde'den kurdu. Orta sahada yine İsmail Yüksek ile Fred Rodrigues yer alırken, hücumun sağında Dusan Tadic, ortada Sebastian Szymanski, solda ise Allan Saint-Maximin oynadı. Portekizli çalıştırıcı, gol yollarında ise Edin Dzeko'yu tercih etti.

TRİBÜNDE BOŞ YOK

Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray derbisinde tribünleri tamamen doldurdu.

Maçtan saatler önce stat ve civarında toplanan taraftarlar, beste ve marşlarla coşku yaşadı.

Taraftarlar, müsabaka öncesinde de oyuncuları tek tek tribünlere çağırarak sevgi gösterilerinde bulundu.

Bu arada Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşma öncesinde koreografi gerçekleştirdi.