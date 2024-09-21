SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig
  4. Galatasaray'dan derbide tarihi galibiyet! Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiler, 25 yıl sonra bir ilki başardılar...

Galatasaray'dan derbide tarihi galibiyet! Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiler, 25 yıl sonra bir ilki başardılar...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
21.09.2024 21:11
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig'in 6.haftası dev derbiye sahne oldu. Fenerbahçe sahasında Galatasaray ile karşılaştı. Sarı - kırmızılılar ezeli rakibinin seyircisi önünde 3-1 kazandı. Okan Buruk'un öğrencileri, 3 puanı alarak rakibiyle olan puan farkını 5'e çıkardı. Jose Mourinho yönetimindeki sarı - lacivertliler ligdeki ilk mağlubiyetini yaşayarak 13 puanla zirvenin gerisinde kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası dev bir maça ev sahipliği yaptı. Ligin belki de kaderini belirleyecek mücadele izleyenlerin adeta nefesini kesti.

İki ekibin de mutlak 3 puan parolasıyla çıktığı mücadelede sarı - kırmızılılar rakibini 3-1 mağlup etti.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Livakovic (kk), Mertens ve Gabriel Sara kaydetti.

Fenerbahçe'nin tek golünü penaltıdan Edin Dzeko attı.

ÖNCE ÇIKARDI SONRA KENDİ KALESİNE ATTI

2024-9-21_20-26-20 (1)

Dev derbide dakikalar 19'u gösterdiğinde Gabriel Sara, kaleci Livakovic ile karşı karşıya kaldı. Brezilyalının çektiği şutu Hırvat kaleci akıl almaz bir şekilde kurtardı. Yaptığı kurtarıştan sadece bir dakika sonra başarılı file bekçisi kendi kalesine attı. Lucas Torreira'nın uzaktan vurduğu top direkten dönüp Livakovic'in sırtına çarptı ve sarı - kırmızılılar 1-0 öne geçti.

TARİHİN EN PAHALI DERBİSİ

401180_SUPER-LIGIN-6NCI-HAFTASINDAKI-DERBIDE-

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele, ezeli rakiplerin toplam kadro değerinin 19 milyar 800 milyon TL'ye ulaşmasıyla tarihin en pahalı derbisi unvanını kazandı.

25 YIL SONRA

Screenshot_1

Galatasaray 25 yıl sonra Fenerbahçe deplasmanında ilk yarıda 2 gol buldu. Sarı - kırmızılılar en son 1999-2000 sezonunda, Kadıköy'de oynanan karşılaşmada ilk yarı iki gol bulmuştu.

32 MAÇ SONRA

401183_SUPER-LIGIN-6NCI-HAFTASINDAKI-DERBIDE-

Sarı - lacivertliler Süper Lig'de 32 maç sonra mağlup oldu. Kanarya, en son geçtiğimiz sezon İsmail Kartal yönetiminde yine Kadıköy'de Trabzonspor'a kaybetmişti.

MOURINHO'DAN İKİ DEĞİŞİKLİK

401165_SUPER-LIGIN-6NCI-HAFTASINDAKI-DERBIDE-

Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, son oynadıkları Kasımpaşa maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 2 değişikliğe gitti.

Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakada Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlattığı Rodrigo Becao ile Youssef En-Nesyri'yi Galatasaray karşısında yedek soyundurdu.

61 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine sakatlığı sona eren Alexander Djiku ile Edin Dzeko'yu ilk 11'de sahaya sürdü.

Galatasaray karşısında kalede Dominik Livakovic'i oynatan Mourinho, savunma hattını Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Jayden Oosterwolde'den kurdu. Orta sahada yine İsmail Yüksek ile Fred Rodrigues yer alırken, hücumun sağında Dusan Tadic, ortada Sebastian Szymanski, solda ise Allan Saint-Maximin oynadı. Portekizli çalıştırıcı, gol yollarında ise Edin Dzeko'yu tercih etti.

TRİBÜNDE BOŞ YOK

401161_SUPER-LIGIN-6NCI-HAFTASINDAKI-DERBIDE-

Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray derbisinde tribünleri tamamen doldurdu.

Maçtan saatler önce stat ve civarında toplanan taraftarlar, beste ve marşlarla coşku yaşadı.

Taraftarlar, müsabaka öncesinde de oyuncuları tek tek tribünlere çağırarak sevgi gösterilerinde bulundu.

Bu arada Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşma öncesinde koreografi gerçekleştirdi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk José Mourinho dries mertens fenerbahçe galatasaray Dominik Livakovic Victor Osimhen
En Çok Okunan Haberler
Golden sonra Jose Mourinho'dan ilginç tepki!

Golden sonra Jose Mourinho'dan ilginç tepki!

Narin'in katilini açıkladı: "Birlikte olduğumuzu gördüğü için ben öldürdüm"

Narin'in katilini açıkladı: "Birlikte olduğumuzu gördüğü için ben öldürdüm"

Kerimcan'dan cinsiyet değiştirme itirafı! "15-16 yaşlarımda..."

Kerimcan'dan cinsiyet değiştirme itirafı! "15-16 yaşlarımda..."

Dev derbide akıl almaz olay! Her şey 1 dakikada oldu...

Dev derbide akıl almaz olay! Her şey 1 dakikada oldu...

"Kadıköy'de 100 milyon Euroluk asist" Osimhen öyle bir pas verdi ki... İnanılmaz!

"Kadıköy'de 100 milyon Euroluk asist" Osimhen öyle bir pas verdi ki... İnanılmaz!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.