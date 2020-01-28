SON DAKİKA | Galatasaray'dan Falcao ve Saracchi açıklaması

Galatasaray'da Süper Lig'in 19. haftasında yapılan İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanan Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi'nin sağ uyluk adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiği bildirildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Konyaspor karşılaşmasına devam edemeyen Falcao ve Saracchi'nin MR'ları çekildi.
Gerçekleştirilen tetkiklerde sağ uyluk adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen iki oyuncunun da tedavisine başlandı.
(AA)
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