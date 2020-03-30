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SON DAKİKA Galatasaray'dan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak açıklaması

GALATASARAY HABERLERİ  | 30.03.2020 10:34 | Son Güncelleme

Galatasaray Kulübü, Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın durumlarıyla ilgili ortaya atılan iddialar hakkında bir açıklama yaptı.

SON DAKİKA Galatasaray'dan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak açıklaması

Koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi altında olan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim için sarı kırmızılı ekip sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

İŞTE GALATASARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA

Dün akşam çeşitli medya organlarında, İkinci Başkanımız Sayın Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim’in sağlık durumlarıyla ilgili asılsız haberler yayınlanmıştır.

Her süreçte olduğu gibi bu süreçte de sadece resmi mecralarımızdan yaptığımız açıklamalara itibar edilmesi hususunu bir kez daha önemle hatırlatmak isteriz.

Ayrıca, Ülkemizin ulusça salgına karşı hep birlikte mücadele verdiği bu günlerde; toplumu ayrıştırıcı, birbirine düşürücü, asılsız ve iftira nitelikli haber yapanlarla ilgili gerekli yasal işlemler kulübümüz tarafından başlatılmıştır.

İkinci Başkanımız Sayın Abdurrahim Albayrak'ın tedavisi 18 Mart Çarşamba (13. Gün), Başkan Yardımcımız Sayın Yusuf Günay'ın 24 Mart Salı (7. Gün) ve Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim’in 23 Mart Pazartesi (8. Gün) tarihinden bu yana tedavileri hastanede devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü


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