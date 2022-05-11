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Son dakika: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı geliyor! Halil Akbunar...

11.05.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Bu sezon taraftarlarının beklentilerini karşılayamayan Fenerbahçe ve Galatasaray, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına başladı. Küme düşmesi kesinleşen Göztepe'nin yıldız futbolcusu Halil Akbunar'ın adı, Fenerbahçe ile sıkça anılmaya başlamışken Galatasaray devreye girince ortalık karıştı.

Son dakika: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı geliyor! Halil Akbunar...
Halil Akbunar

Halil Akbunar

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Göztepe
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Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bitime iki hafta kala transfer haberleri de gündeme gelmeye başladı. Gelecek sezona iyi bir başlangıç yapmak isteyen ve mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe ile Galatasaray, transferde karşı karşıya geldi.

Göztepe'de takım kaptanlarından Halil Akbunar da ayrılığın eşiğinde olan isimler arasında yer alıyor. Yıldız futbolcu için Fenerbahçe'nin devrede olduğu iddia edilmişti.

FENERBAHÇE ÖNEMLİ AŞAMA KAYDETMİŞTİ

Yerli oyuncu transferine son dönemde büyük önem veren Fenerbahçe'nin bu sezonki gözdesi Halil Akbunar oldu. Küme düşen Göztepe'nin başarılı oyuncusu için temaslar devam ediyor. Yönetimin, 28 yaşındaki kanat oyuncusunun transferinde önemli aşama kaydettiği belirtilmişti.

GALATASARAY'DA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

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Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak seçim bekleniyor. Sportif direktör Pasquale Sensibile'nin yurt içi ve yurt dışında transfer çalışmaları devam ediyor.

HALİL AKBUNAR İÇİN DEVREDE

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Görüşmelerini sürdüren İtalyan futbol insanının, küme düşmesi kesinleşen Göztepe'den Halil Akbunar'ı listesine aldığı bildirildi. Milli futbolcunun kulübüyle 4 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

SEÇİM SONRASI HAREKAT

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Oyuncunun, kariyerine Süper Lig'de devam etmek istediği belirtildi. Galatasaray'ın 11 Haziran'daki seçimin ardından Halil için girişimde bulunması bekleniyor.

DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

2020/21 sezonuna damga vuran Halil Akbunar, Süper Lig'de toplam 40 maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 9 gol 13 asist olmak üzere 22 kez skora katkı verdi. Halil bu sezon ise sarı kırmızılı formayla 32 kez sahada yer aldı. 28 yaşındaki sağ kanat bu maçlarda şimdiye kadar 4 gol ve 7 asist üretti.

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