Son dakika: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı geliyor! Halil Akbunar...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bitime iki hafta kala transfer haberleri de gündeme gelmeye başladı. Gelecek sezona iyi bir başlangıç yapmak isteyen ve mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe ile Galatasaray, transferde karşı karşıya geldi.

Göztepe'de takım kaptanlarından Halil Akbunar da ayrılığın eşiğinde olan isimler arasında yer alıyor. Yıldız futbolcu için Fenerbahçe'nin devrede olduğu iddia edilmişti.

FENERBAHÇE ÖNEMLİ AŞAMA KAYDETMİŞTİ

Yerli oyuncu transferine son dönemde büyük önem veren Fenerbahçe'nin bu sezonki gözdesi Halil Akbunar oldu. Küme düşen Göztepe'nin başarılı oyuncusu için temaslar devam ediyor. Yönetimin, 28 yaşındaki kanat oyuncusunun transferinde önemli aşama kaydettiği belirtilmişti.

GALATASARAY'DA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak seçim bekleniyor. Sportif direktör Pasquale Sensibile'nin yurt içi ve yurt dışında transfer çalışmaları devam ediyor.

HALİL AKBUNAR İÇİN DEVREDE

Görüşmelerini sürdüren İtalyan futbol insanının, küme düşmesi kesinleşen Göztepe'den Halil Akbunar'ı listesine aldığı bildirildi. Milli futbolcunun kulübüyle 4 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

SEÇİM SONRASI HAREKAT

Oyuncunun, kariyerine Süper Lig'de devam etmek istediği belirtildi. Galatasaray'ın 11 Haziran'daki seçimin ardından Halil için girişimde bulunması bekleniyor.

DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

2020/21 sezonuna damga vuran Halil Akbunar, Süper Lig'de toplam 40 maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 9 gol 13 asist olmak üzere 22 kez skora katkı verdi. Halil bu sezon ise sarı kırmızılı formayla 32 kez sahada yer aldı. 28 yaşındaki sağ kanat bu maçlarda şimdiye kadar 4 gol ve 7 asist üretti.

