Son dakika: Galatasaray'dan Fenerbahçelileri kızdıracak tweet! "Rütbeni bileceksin"

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 7 yıl önce 20. şampiyonluğuna ulaşan ve 4. yıldızı takan Galatasaray, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile Fenerbahçelileri kızdırdı.

"RÜTBENİ BİLECEKSİN"

Sarı-kırmızılıların "Türk futbol tarihinin en çok şampiyon olan takımı Galatasarayımız, 7 yıl önce bugün Süper Lig’de 20. şampiyonluğuna ulaşarak şanlı armasına dördüncü yıldızı ekleyen ilk takım oldu ve Türk futbolunda bir ilke daha imza attı!" ifadeleriyle Fenerbahçe'ye gönderme yaptığı videoda Kenan Doğulu'nun Rütbeni Bileceksin şarkısı da yer aldı.

Bu video Galatasaray taraftarları tarafından yoğun ilgi görürken, Fenerbahçe taraftarlarının ise tepkisini çekti.

