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Son dakika: Galatasaray'dan Fenerbahçelileri kızdıracak tweet! "Rütbeni bileceksin"

25.05.2022 23:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray Kulübü, Twitter'dan paylaştığı video ile Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı. Sarı - kırmızılıların videosunda Fenerbahçe'nin 2014/15 sezonu başında attığı "Yeni sezon yükleniyor" tweet'inin de yer alması dikkat çekti.

Son dakika: Galatasaray'dan Fenerbahçelileri kızdıracak tweet! "Rütbeni bileceksin"

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 7 yıl önce 20. şampiyonluğuna ulaşan ve 4. yıldızı takan Galatasaray, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile Fenerbahçelileri kızdırdı.

"RÜTBENİ BİLECEKSİN"

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Sarı-kırmızılıların "Türk futbol tarihinin en çok şampiyon olan takımı Galatasarayımız, 7 yıl önce bugün Süper Lig’de 20. şampiyonluğuna ulaşarak şanlı armasına dördüncü yıldızı ekleyen ilk takım oldu ve Türk futbolunda bir ilke daha imza attı!" ifadeleriyle Fenerbahçe'ye gönderme yaptığı videoda Kenan Doğulu'nun Rütbeni Bileceksin şarkısı da yer aldı.

Bu video Galatasaray taraftarları tarafından yoğun ilgi görürken, Fenerbahçe taraftarlarının ise tepkisini çekti.

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