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SON DAKİKA: Galatasaray'dan gece yarısı açıklaması! "TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve kurulları istifa etmelidir"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
24.02.2024 23:19
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Son dakika... Galatasaray resmi kanallardan yaptığı açıklamayla TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve kurullarını istifaya davet etti. Sarı-Kırmızılılar'ın gece geç saatlerde gelen bu istifa daveti büyük ses getirdi. Yapılan açıklamada Mehmet Büyükekşi için tarihin en kötü TFF Başkanı" ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Galatasaray'dan gece yarısı açıklaması! "TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve kurulları istifa etmelidir"

Galatasaray resmi hesaplarından yaptığı paylaşımla Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve kurullarını istifaya davet etti. Yapılan açıklamada Büyükekşi'ye dair "Tarihin en kötü TFF Başkanı" ifadeleri kullanıldı.

YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

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"Tarihin en kötü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tüm kurullarıyla birlikte derhal istifa etmesini bekliyoruz..." Her türlü tehdide BOYUN EĞEN,

Adaletten yana zerre tavır koymayıp koltuğunu kaybetmemek için kendi kaygılarının esiri olup TOPLUMUN BÖLÜNMESİNE NEDEN OLAN,

Korkularından dolayı bir takımı şampiyon yapıp MEVKİSİNİ SAĞLAMA ALMAYA ÇALIŞAN,

Yapılan bütün adaletsizliklere, popülizme ve sosyal medya terörüne karşı SESSİZLİĞE BÜRÜNEN,

Hiçbir konuda dirayet gösteremeyen, kendi yönetim kurulu üyelerine, hakemlerine dahi sahip çıkamayan, aldığı/alamadığı kararlarla TÜRK FUTBOLUNU SORUNLAR YUMAĞI HALİNE GETİREN,

TARİHİN EN KÖTÜ TFF BAŞKANI MEHMET BÜYÜKEKŞİ'NİN TÜM KURULLARIYLA BİRLİKTE DERHAL İSTİFA ETMESİNİ BEKLİYORUZ!"

İŞTE O AÇIKLAMA:

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