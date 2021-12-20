SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Galatasaray'dan golcü harekatı Krzysztof Piatek! Diagne ve Mostafa Mohamed...

Son dakika: Galatasaray'dan golcü harekatı Krzysztof Piatek! Diagne ve Mostafa Mohamed...

20.12.2021 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da müthiş bir iddia ortaya atıldı. Almanya Bundesliga takımlarından Hertha Berlin'in golcü oyuncusu Krzysztof Piatek Galatasaray için yazıldı. Piyasa değeri 15 milyon Euro olan Polonyalı forvet için devre arası hareketli geçebilir. Mostafa Mohamed ve Diagne'nin performansından memnun kalmayan Fatih Terim'in de bu oyuncu için yeşil ışık yaktığı gelen haberler arasında. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Galatasaray'dan golcü harekatı Krzysztof Piatek! Diagne ve Mostafa Mohamed...
Krzysztof Piatek

Krzysztof Piatek

POL Polonya
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Hertha BSC Berlin
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika: Galatasaray'da golcü sorunu devre arasında çözülüyor. Diagne ve Mostafa Mohamed'in performansından memnun kalmayan teknik heyet ve Fatih Terim'in kolları sıvadığı öğrenildi. UEFA Avrupa Ligi'nde finale kadar gitmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar bu nedenle golcü takviyesi yapmaya kesin gözüyle bakıyor. Almanya Bundesliga takımlarından Hertha Berlin'in tecrübeli oyuncusu Piatek devre arasında Aslan olabilir... İşte son dakika haberinin detayları...

TEKLİF YAPILDI

Fanatik'te yer alan habere göre; Galatasaray, Mbaye Diagne'nin sakatlığı ve Mostafa Mohamed'in Afrika Uluslar Kupası'na gidecek olmasından dolayı Hertha Berlin'in forveti Krzysztof Piatek'i kiralamak için Alman ekibine teklif yaptı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılına kadar devam eden Polonyalı golcü, bu sezon forma giydiği 10 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
PARTNERİlk kez el ele!İlk kez el ele!
Diagne için kötü haber geldi!Diagne için kötü haber geldi!
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Altın fiyatlarında yükseliş devam eder mi?

Altın fiyatlarında yükseliş devam eder mi?

Milyonların gözü emekli ve memur zammında: 'Yapılacak zam oranı...'

Milyonların gözü emekli ve memur zammında: 'Yapılacak zam oranı...'

UEFA'dan flaş karar! Hükmen mağlup ilan etti

UEFA'dan flaş karar! Hükmen mağlup ilan etti

Fenerbahçe'de yönetim istifasını istedi! Pereira'nın cevabı şaşırttı

Fenerbahçe'de yönetim istifasını istedi! Pereira'nın cevabı şaşırttı

G.Saray'a kötü haber! Sezonu kapatabilir

G.Saray'a kötü haber! Sezonu kapatabilir

Ne yaparsak yapalım önümüzü kesecekler

Ne yaparsak yapalım önümüzü kesecekler

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Bugünlerin havasına uygun hem sportif hem de şık cap şapka modelleri

Bugünlerin havasına uygun hem sportif hem de şık cap şapka modelleri

Galatasaray karışıyor! Burak Elmas'tan ağır küfür

Galatasaray karışıyor! Burak Elmas'tan ağır küfür

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Galatasaray'da istifa depremi!

Galatasaray'da istifa depremi!

Fenerbahçe'de Sergen Yalçın sesleri

Fenerbahçe'de Sergen Yalçın sesleri

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu!

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.