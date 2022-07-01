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SON DAKİKA | Galatasaray'dan 'Kazımcan Karataş' açıklaması

01.07.2022 23:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Galatasaray Spor Kulübü, Kazımcan Karataş transferini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

SON DAKİKA | Galatasaray'dan 'Kazımcan Karataş' açıklaması

Son dakika haberi... Galatasaray Spor Kulübü'nün sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulunuldu.

Kazımcan Karataş'ın transferi resmen açıklandı.

KAZIM KARATAŞ, GALATASARAY'DA

Sarı Kırmızılılar, Altay'dan Kazım Karataş'ı kadrosuna kattı.

Abdülkerim Bardakçı'nın ardındından ikinci transferini gerçekleştiren Galatasaray Spor Kulübü'nün Kazım Karataş için kulübüne yaklaşık 20 milyon TL transfer bedeli ödeyeceği öğrenildi.

Galatasaray'dan Galatasaray, 'Kazımcan Karataş' açıklaması

Galatasaray'dan Galatasaray, 'Kazımcan Karataş' açıklaması

KAZIMCAN KARATAŞ'TAN FLAŞ AÇIKLAMA

Kazımcan Karataş konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"4 yıldızlı formayı giymek için sabırsızlanıyorum. Benim tek isteğim Galatasaray'da oynamaktı. Buraya misafir olarak geldiğimde tüylerim diken diken olmuştu. Çok şanslıyım. Taraftarlarımızın önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum. Umarım bu yol, şampiyonluk yolu olur. Mayıslar bizimdir. Umarım her şey gönlümüzce olur"

Galatasaray Spor Kulübü transferin detaylarını da açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre Karataş ile 5 sezon için anlaşmaya varıldı.

Açıklamada futbolcuya 400 bin TL imza ücreti ödeneceği belirtildi.

Bunun dışında Galatasaray;

2022-2023 sezonu için net 5 milyon 350 bin TL,
2023-2024 sezonu için net 6.750.000 TL,
2024-2025 sezonu için net 7.500.000 TL,
2025-2026 sezonu için net 8.500.000 TL
ve 2026-2027 sezonu için net 10.000.000 TL ücret ödeyecek.

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Galatasaray'dan resmi transfer açıklaması!Galatasaray'dan resmi transfer açıklaması!
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