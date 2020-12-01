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SON DAKİKA | Galatasaray'dan koronavirüs açıklaması

GALATASARAY HABERLERİ  | 01.12.2020 14:48 | Son Güncelleme

Galatasaray, daha önce COVID-19 testleri pozitif çıkan beş oyuncusunun dördünün testlerini ikişer kez negatif çıktığını, bu oyuncuların Hatayspor maçından iki gün önce yapılacak rutin testlerinin negatif çıkması halinde maç kadrosunda bulunmalarının önünde bir engel kalmadığını açıkladı.

SON DAKİKA | Galatasaray'dan koronavirüs açıklaması

Galatasaray Kulübü, koronavirüse yakalanan futbolcularla ilgili açıklama yayınladı.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Lige verilen arada yapılan Covid-19 testleri pozitif çıkan beş oyuncumuzdan dördünün, gerekli izolasyon ve tedavi sürecinin ardından gerçekleştirilen testler ikişer kez negatif sonuçlanmıştır. Bu oyuncularımız, Türkiye Futbol Federasyonu’nun ilgili protokolü çerçevesinde bireysel idmanlara başlamış, oyuncularımızın Cumartesi günü oynanacak lig müsabakasından iki gün önce yapılacak rutin testlerinin negatif çıkması hâlinde maç kadrosunda bulunmalarının önünde bir engel kalmamıştır.

Oyuncularımızdan biri ise gerekli izolasyon ve tedavi süresi sonrası gerçekleştirilen testlerinde negatif netice elde etmesine rağmen, arada 25 Kasım Çarşamba günü yapılan bir testinde pozitif sonuca rastlanıldığı için, Türkiye Futbol Federasyonu’nun ilgili protokolü gereği 5 Aralık Cumartesi gününe dek takım antrenmanlarında, 9 Aralık Çarşamba gününe dek ise müsabakalarda yer alamayacaktır."

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