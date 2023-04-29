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SON DAKİKA: Galatasaray'dan maça dakikalar Fenerbahçe yanıt! "Biz sizin adınıza utanıyoruz"

29.04.2023 18:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Galatasaray'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yaptığı açıklamaya oldukça sert bir yanıt geldi. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Galatasaray'dan maça dakikalar Fenerbahçe yanıt! "Biz sizin adınıza utanıyoruz"

Galatasaray'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yaptığı açıklamalara sert bir yanıt geldi. Sarı-kırmızılı kulüpten, sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada "Biz, sizin adınıza utanıyoruz" ifadelerini kullandı.

İŞTE GALATASARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Hemen her gün art arda yaptığınız tutarsız açıklamaların büyük bir bölümüne, toplumsal gerginliği artırmamak adına, karşılık vermiyoruz.

Kullandığınız kutuplaştırıcı dilden, iftira dolu söylemlerinizden, yarattığınız hikayelerle yaptığınız manipülasyonlardan ve toplumu ayrıştırmaktan artık vazgeçin.

116 yıllık güzide rakibimiz, başındaki yöneticiler yüzünden, kuruluşundan bu yana düşmediği bir seviyeye indi.

Başarısızlıklarınız, şahsi hesaplarınız ve çıkarlarınız için kullandığınız nefret diliyle Türk sporunu ve insanlarımızı daha fazla germeyin.

Biz, tarihte hiç görülmemiş bu utanç dolu seviyeye inmeyeceğiz.

Sahada kalmaya ve orada kazanmaya devam edeceğiz.

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