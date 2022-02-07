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  4. Son dakika: Galatasaray'dan Mbaye Diagne hamlesi! Senegalli golcünün sözleşmesi feshedildi

Son dakika: Galatasaray'dan Mbaye Diagne hamlesi! Senegalli golcünün sözleşmesi feshedildi

07.02.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Sarı kırmızılılar Senegalli golcü Mbaye Diagne'nin sözleşmesini feshetti. Sakatlığı nedeniyle Nisan ayına kadar sahalardan uzak kalacak Diagne'nin yerine yeni transferlerden birine lisans çıkarılacak. Diagne'nin geleceğine sezon sonu karar verilecek.

Son dakika: Galatasaray'dan Mbaye Diagne hamlesi! Senegalli golcünün sözleşmesi feshedildi
Mbaye Diagne

Mbaye Diagne

SEN Senegal
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'dan son dakika Diagne hamlesi! Sarı kırmızılılar Senegalli golcü Mbaye Diagne'nin sözleşmesini feshetti. Devre arasında Erick Pulgar, Pena, Semih Kaya ve Bafe Gomis'i transfer eden Galatasaray; Diagne'nin sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi. Yeni transferlerden birine lisans çıkarılacağı gelen bilgiler arasında. Kasımpaşa'dan geldiği sezon gol kralı olan Diagne, geçirdiği sakatlık nedeniyle bir süredir formasından uzak kalmıştı.

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Galatasaray, Diagne yerine yeni transferlerden birine lisans çıkaracak. Diagne'nin eski takımı Kasımpaşa'ya dönme ihtimali de var.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Mbaye Diagne
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