Son dakika: Galatasaray'dan Mbaye Diagne hamlesi! Senegalli golcünün sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'dan son dakika Diagne hamlesi! Sarı kırmızılılar Senegalli golcü Mbaye Diagne'nin sözleşmesini feshetti. Devre arasında Erick Pulgar, Pena, Semih Kaya ve Bafe Gomis'i transfer eden Galatasaray; Diagne'nin sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi. Yeni transferlerden birine lisans çıkarılacağı gelen bilgiler arasında. Kasımpaşa'dan geldiği sezon gol kralı olan Diagne, geçirdiği sakatlık nedeniyle bir süredir formasından uzak kalmıştı.

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Galatasaray, Diagne yerine yeni transferlerden birine lisans çıkaracak. Diagne'nin eski takımı Kasımpaşa'ya dönme ihtimali de var.

