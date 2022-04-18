Son dakika: Galatasaray'dan Oğuzhan Özyakup bombası! Görüşme yapıldı...

Son dakika haberleri: Galatasaray'da tüm gözler yapılacak başkanlık seçimine çevrildi. Başkan adayları tüm kozlarını oynarken gündeme düşen transfer iddiası sosyal medyayı sarstı. Oğuzhan Özyakup'un seneye Galatasaray'a gelecek haberleri sarı-kırmızılı taraftarları adeta çileden çıkarttı.

SON DAKİKA: OĞUZHAN ÖZYAKUP BOMBASI

Metin Öztürk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, göreve gelmesi durumunda futbolu Levent Nazifoğlu'na emanet edeceğini duyurmuştu.Nazifoğlu'nun hemen transfer için kolları sıvadığı ve birçok isimle görüşmelere başladığı öğrenildi. Bu isimlerden birisinin de Oğuzhan Özyakup olduğu ifade ediliyor. Beşiktaş yönetimi sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcuyla yolları ayırma kararı aldı.

OĞUZHAN'IN MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

Teknik direktör Valerien Ismael'in gözüne girmeyi başaramayan Oğuzhan'ın yeni durağının neresi olacağı merakla beklenirken, Levent Nazifoğlu'nun flaş bir hamle yaptığı iddia ediliyor. Nazifoğlu'nun Oğuzhan'ın menajeriyle bir ön görüşmede bulunduğu ve Metin Öztürk'ün başkanlık koltuğuna oturması durumunda resmi teklif yapılacağı gelen bilgiler arasında. Başakşehir ve Hollanda'dan bazı kulüplerin ilgilendiği 29 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray'dan teklif gelmesi halinde Sarı-Kırmızılılar'a sıcak bakabileceği belirtiliyor.

GALATASARAYLI TARAFTARLAR İSTEMİYOR

Bu iddianın ardından sosyal medya hesaplarından yorumlarda bulunan Galatasaraylı taraftarlar Oğuzhan Özyakup'u istemediğini belirtti...

(Fanatik)



