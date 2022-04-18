SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Galatasaray'dan Oğuzhan Özyakup bombası! Görüşme yapıldı...

Son dakika: Galatasaray'dan Oğuzhan Özyakup bombası! Görüşme yapıldı...

18.04.2022 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de Burak Elmas'ın mali yönden ibra edilmemesinin ardından Galatasaray'da gözler yapılacak başkanlık seçimine çevrildi. 30 Nisan'da yapılacak seçim öncesi başkanlar çalışmalarına devam ediyor. Adaylardan Metin Öztürk'ün futbolu emanet edeceğini söylediği Levent Nazifoğlu'nun hemen birkaç isimle görüştüğü öğrenildi. Söz konusu görüşmeler arasında Oğuzhan Özyakup da var. İşte detaylar...

Son dakika: Galatasaray'dan Oğuzhan Özyakup bombası! Görüşme yapıldı...
Oğuzhan Özyakup

Oğuzhan Özyakup

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika haberleri: Galatasaray'da tüm gözler yapılacak başkanlık seçimine çevrildi. Başkan adayları tüm kozlarını oynarken gündeme düşen transfer iddiası sosyal medyayı sarstı. Oğuzhan Özyakup'un seneye Galatasaray'a gelecek haberleri sarı-kırmızılı taraftarları adeta çileden çıkarttı.

SON DAKİKA: OĞUZHAN ÖZYAKUP BOMBASI

1072628

Metin Öztürk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, göreve gelmesi durumunda futbolu Levent Nazifoğlu'na emanet edeceğini duyurmuştu.Nazifoğlu'nun hemen transfer için kolları sıvadığı ve birçok isimle görüşmelere başladığı öğrenildi. Bu isimlerden birisinin de Oğuzhan Özyakup olduğu ifade ediliyor. Beşiktaş yönetimi sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcuyla yolları ayırma kararı aldı.

OĞUZHAN'IN MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

Drv3c_pWsAAIbzO

Teknik direktör Valerien Ismael'in gözüne girmeyi başaramayan Oğuzhan'ın yeni durağının neresi olacağı merakla beklenirken, Levent Nazifoğlu'nun flaş bir hamle yaptığı iddia ediliyor. Nazifoğlu'nun Oğuzhan'ın menajeriyle bir ön görüşmede bulunduğu ve Metin Öztürk'ün başkanlık koltuğuna oturması durumunda resmi teklif yapılacağı gelen bilgiler arasında. Başakşehir ve Hollanda'dan bazı kulüplerin ilgilendiği 29 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray'dan teklif gelmesi halinde Sarı-Kırmızılılar'a sıcak bakabileceği belirtiliyor.

GALATASARAYLI TARAFTARLAR İSTEMİYOR

Bu iddianın ardından sosyal medya hesaplarından yorumlarda bulunan Galatasaraylı taraftarlar Oğuzhan Özyakup'u istemediğini belirtti...

m1

m2

m3

(Fanatik)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kerem Aktürkoğlu yolcu! Galatasaray taraftarı gittiği takıma çok üzülecekKerem Aktürkoğlu yolcu! Galatasaray taraftarı gittiği takıma çok üzülecek
Galatasaray'ın yeni transferi, sessiz sedasız İstanbul'a geldi!Galatasaray'ın yeni transferi, sessiz sedasız İstanbul'a geldi!
İlk kez anlattı: 'Francesca uyutmadı' deyince...İlk kez anlattı: 'Francesca uyutmadı' deyince...
Anahtar Kelimeler:
transfer Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Oğuzhan Özyakup son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

6'lı masada 'Gültekin Uysal' krizi! Açıklamaları olay oldu

6'lı masada 'Gültekin Uysal' krizi! Açıklamaları olay oldu

Çöl tozu Türkiye'ye giriş yaptı! Araçlarını gören şoke oldu

Çöl tozu Türkiye'ye giriş yaptı! Araçlarını gören şoke oldu

Türk futbolu karıştı! "Ses kaydı çıktı, istifa etti..."

Türk futbolu karıştı! "Ses kaydı çıktı, istifa etti..."

Süper Lig'de taşlar yerinden oynayacak! "Şaibe var..."

Süper Lig'de taşlar yerinden oynayacak! "Şaibe var..."

Serdar Ali Çelikler isyan etti! 'Afganlar...'

Serdar Ali Çelikler isyan etti! 'Afganlar...'

Görenler inanamadı! 'Ne oldu sana hocam?'

Görenler inanamadı! 'Ne oldu sana hocam?'

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kahraman sağlık görevlisi kendini siper etti!

Kahraman sağlık görevlisi kendini siper etti!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Fenomenin zor anları! Canlı yayında asitli saldırıya uğradı

Fenomenin zor anları! Canlı yayında asitli saldırıya uğradı

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.