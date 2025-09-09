SPOR

SON DAKİKA: Galatasaray'dan Osimhen için açıklama... Son durumu belli oldu! İşte dönüş maçı

Son dakika... Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen Nijerya milli takımında sakatlanıp oyundan çıkarken Galatasaray oyuncusunu özel uçakla İstanbul'a getirmişti. Yapılan kontroller sonrası Sarı-Kırmızılılar'dan oyuncunun son durumuna dair bir açıklama gelirken, Osimhen'in dönüş maçı da büyük oranda belli oldu. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Galatasaray'ın Nijerya milli takımında sakatlanan yıldız ismi Victor Osimhen'in son durumu belli oldu. Sarı-Kırmızılılar golcü isim için resmi kanallardan açıklamada bulundu.

"TEDAVİYE BAŞLANMIŞTIR"

Galatasaray açıklamasında "Futbol A Takımı oyuncumuz Victor Osimhen'in bugün sponsor hastanemizde yapılan tetkiklerinde, ayak bileği bağlarında orta düzeyde sprain (gerilme ve kanama) tespit edilmiş olup futbolcumuzun en kısa sürede sahalara dönmesi amacıyla gerekli tedaviye başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

DÖNÜŞ MAÇI BELLİ OLDU

Eyüpspor maçını kaçıracak olan Osimhen'in Frankfurt maçına yetişmesi bekleniyor.

KENDİSİ DE AÇIKLAMIŞTI

Sakatlığı ile alakalı olarak Nijerya basınına da konuşan Osimhen ,“Sakatlığım çok ciddi değil. Daha kötü olmasın diye önlem olarak sahayı terk ettim. Daha güçlü döneceğim” ifadelerini kullanmıştı.

