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Son dakika: Galatasaray'dan resmi açıklama geldi! 'Tam 15 dikiş atıldı!'

16.05.2023 23:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısında Emeka Eze ile hava topuna çıkan sarı - kırmızılı futbolcu Victor Nelsson, uzun bir süre yerde kalmıştı. Müsabakaya bandajla devam eden Danimarkalı yıldız için Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce'den açıklama geldi.

Son dakika: Galatasaray'dan resmi açıklama geldi! 'Tam 15 dikiş atıldı!'

İstanbulspor maçında Emeka Eze ile çarpışan Galatasaraylı futbolcu Victor Nelsson'un sağ kaşına 15 dikiş atıldı.

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Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından basın mensuplarına bilgi veren Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce, Danimarkalı futbolcunun durumuyla ilgili bilgi verirken, "Nelsson'un kaşına 15 dikiş attık." ifadelerini kullandı.

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Mücadelenin ilk yarısında, rakip ceza sahasında Emeka Eze ile birlikte hava topuna çıkan 24 yaşındaki oyuncu, rakibiyle çarpıştı ve mücadelenin kalanında sargıyla oynadı.

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