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Son Dakika: Galatasaray'dan 'Rezan Epözdemir' açıklaması! Burak Elmas'ın talimat verdiği iddia edilmişti

21.12.2021 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'dan son dakika Rezan Epözdemir açıklaması geldi. Olaylı bir şekilde Epözdemir'in kulüp binasına giriş yasağı getirildiği iddia edilmişti. Medyada yer alan haberler sonrası Galatasaray'dan resmi bir açıklama geldi. İşte Galatasaray'daki Rezan Epözdemir 'krizi'yle ilgili son dakika gelişmeleri...

Son Dakika: Galatasaray'dan 'Rezan Epözdemir' açıklaması! Burak Elmas'ın talimat verdiği iddia edilmişti

Son Dakika Haberi: Galatasaray'da olaylı bir şekilde yönetim kurulundan çıkan Rezan Epözdemir'e kulüp binasına giriş yasağı getirildiği iddiası gündem yarattı. Sabah Gazetesinde yer alan haber sonrası Galatasaray'dan son dakika açıklaması geldi.

SÖZ KONUSU İDDİALAR YALANLANDI

Galatasaray'ın resmi internet sitesinde yer alan açıklamayla söz konusu iddialar yalanlandı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bugün yazılı ve görsel basında çıkan, Başkanımız Sayın Burak Elmas'ın, Sayın Rezan Epözdemir’e kulüp binasına giriş yasağı getirdiği ve bu konuda güvenlik birimine talimat verdiğine dair haberler tamamen gerçek dışıdır. Bu maksatlı, gerçek dışı habere itibar edilmemesi ve gereği kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunulur."

GS

YOLLAR NEDEN AYRILMIŞTI?

Galatasaray'ıan haklarının yeterince savunulmadığı gerekçesi ile tüm görevlerinden istifa eden Rezan Epözdemir, sonrasında "Sadece Sportif AŞ'den ayrıldım. Yönetim Kurulu'ndan istifa etmedim" dese de Başkan Burak Elmas ve yönetim, Rezan Epözdemir'in göreve veda ettiğini açıklayıp yedek üyeleri göreve getirmişti.

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Galatasaray Futbol Kulübü
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