Son Dakika: Galatasaray'dan sakatlık şoku! Diagne'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

Son dakika gelen sakatlık haberi Galatasaray'da moralleri bozdu. Muslera'nın ilk yarıyı kapatmasının ardından Mbaye Diagne'den de kötü haber geldi. Golcü futbolcunun, sol kalça eklemini oluşturan kemik yapısının arka üst alanında eklem ilişkili minimal kırık tespit edildiği açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşan Galatasaray'da Mostafa Mohamed'in son dakikalarda attığı golle 1 puanı kurtardı maç 1-1 berabere bitti. Maçta Diagne'nin yaşadığı sakatlık pozisyonu herkesi korkuttu.
Senegalli golcü Mbaye Diagne, 64. dakikada girdiği bir pozisyonda bacağının zemine takılmasının ardından herkesi korkuttu. Yerde acı çeken oyuncu sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Yere basamayan ve oyunu omuzlarda terkeden Diagne, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası yerinİ Mostafa Mohamed'e bıraktı.
Senegalli oyuncu, 64. dakikada öne doğru esneyince kalçasında problem oluştu. Tekerlekli sandalye ile hastaneye giden Diagne'nin durumunun ciddi olduğu belirtildi.
Galatasaray, Mbaye Diagne’ye yapılan tetkiklerin ardından sol kalça eklemini oluşturan kemik yapısının arka üst alanında eklem ilişkili minimal kırık tespit edildiği açıkladı.
Mbaye Diagne'nin sahalardan yaklaşık 2 ay uzak kalması bekleniyor. Ancak 30 yaşındaki golcüye operasyon yapılırsa bu süreç daha da uzayabilir.
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