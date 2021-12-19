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Son Dakika: Galatasaray'dan sakatlık şoku! Diagne'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

19.12.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Galatasaray, Başakşehir maçında sakatlanan Mbaye Diagne'nin sol kalça eklemini oluşturan kemik yapısının arka üst alanında eklem ilişkili minimal kırık tespit edildiğini açıkladı. Peki Diagne sahalardan ne kadar uzak kalacak? İşte Diagne'nin sağlık durumuyla ilgili Galatasaray'dan yapılan açıklama ve tüm detaylar...

Son Dakika: Galatasaray'dan sakatlık şoku! Diagne'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama
Mbaye Diagne

Mbaye Diagne

SEN Senegal
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika gelen sakatlık haberi Galatasaray'da moralleri bozdu. Muslera'nın ilk yarıyı kapatmasının ardından Mbaye Diagne'den de kötü haber geldi. Golcü futbolcunun, sol kalça eklemini oluşturan kemik yapısının arka üst alanında eklem ilişkili minimal kırık tespit edildiği açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşan Galatasaray'da Mostafa Mohamed'in son dakikalarda attığı golle 1 puanı kurtardı maç 1-1 berabere bitti. Maçta Diagne'nin yaşadığı sakatlık pozisyonu herkesi korkuttu.

DIAGNE OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Senegalli golcü Mbaye Diagne, 64. dakikada girdiği bir pozisyonda bacağının zemine takılmasının ardından herkesi korkuttu. Yerde acı çeken oyuncu sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

SAKATLIK SONRASI YERE BASAMADI

Yere basamayan ve oyunu omuzlarda terkeden Diagne, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası yerinİ Mostafa Mohamed'e bıraktı.

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DİAGNE'NİN SAĞLIK DURUMU

Senegalli oyuncu, 64. dakikada öne doğru esneyince kalçasında problem oluştu. Tekerlekli sandalye ile hastaneye giden Diagne'nin durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Galatasaray, Mbaye Diagne’ye yapılan tetkiklerin ardından sol kalça eklemini oluşturan kemik yapısının arka üst alanında eklem ilişkili minimal kırık tespit edildiği açıkladı.

DIAGNE, SAHALARA NE ZAMAN DÖNECEK?

Mbaye Diagne'nin sahalardan yaklaşık 2 ay uzak kalması bekleniyor. Ancak 30 yaşındaki golcüye operasyon yapılırsa bu süreç daha da uzayabilir.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Mbaye Diagne
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