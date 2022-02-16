Son dakika: Galatasaray'dan şaşırtan Fatih Terim hamlesi! Kimse bunu beklemiyordu...

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından çatırdamalar devam ediyor. Tecrübeli çalıştırıcının ayrılığı sonrası Burak Elmas ile arasının bozulduğu bilinirken teknik direktörlük kariyerini noktalayarak Galatasaray'a başkanlık hazırlığına başladığı iddia ediliyordu. Burak Elmas ile ayrıldığından beri konuşmayan ve hiçbir açıklamada bulunmayan Fatih Terim için Galatasaray Kulübü'nden beklenmedik bir paylaşım geldi.

FATİH TERİM'E TEŞEKKÜR EDİLDİ

Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılığı sade bir biçimde Twitter adresinden duyurulması büyük tepki çekmişti. Burak Elmas ise bu durumun normal olduğunu ve Fatih Terim'e güzel bir şekilde veda edildiğini ifade etmişti. Fatih Terim ve onu sevenlerin bu olay karşısında büyük tepkisini çeken Burak Elmas'tan büyük bir sürpriz geldi. Galatasaray'ın kulüp dergisi son sayısını ücretsiz olarak yayınladı. Birçok içerikten oluşan dergide Fatih Terim'e teşekkür edildi. Burak Elmas ile arasının bozuk olduğu bilinen Burak Elmas'ın böyle bir hamle yapması herkesi şaşırttı.

"AYRILIKLAR DA SEVDAYA DAHİL..."

Galatasaray, "Ayrılıklar da sevdaya dahil" başlığıyla bir sunum hazırlanılırken,"Galatasaray'ı diğer rakiplerinden ayıran ilklerin ve enlerin takımı olmasını sağlayan ve bu tarihi ve sportif vizyonunu bugünlere taşıyan efsaneleri vardır. Fatih Terim ismi de bu efsaneler tablosunda gerek futbolculuk dönemi gerekse de teknik direktörlük kariyerindeki başarıları ile ayrıcalıklı yere sahiptir. Tarihimizin bu gurur tablosu hiç değişmeyecek, yepyeni hedeflerle daha da büyüyecek. Bizleri hep birleştiren ortak paydamız olan Galatasaray sevgisi ise yıllar geçse de koşullar bazen farklılaşsa da hiç değişmeyecek. Bu duygularla her şey için teşekkürler sevgili Fatih Hoca." ifadeleri yer aldı.

GALATASARAY İLE SAYISIZ KUPA KAZANDI

Galatasaray'ın başında 4 dönem (1996-2000/2002-2004/2011-2013/2017-2021) görev yapan Fatih Terim, teknik adam olarak kırılması güç rekorlara imza attı. Terim yönetiminde Galatasaray, UEFA Kupası'nı kaldırarak Avrupa'da en önemli başarısını elde ederken, 8 lig, 3 TSYD Kupası, 3 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 3 kez de Süper Kupa şampiyonluğu kazandı. Fatih Terim, Galatasaray'ın başında 8 kez lig şampiyonluğu yaşayarak, bu alanda önemli bir rekorunda sahibi oldu.



