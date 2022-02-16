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Tüm dünya bu penaltı vuruşunu konuşuyor! Açanlar tekrar tekrar izliyor...

16.02.2022 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya bu penaltı atışını konuşuyor... Kısa süre içinde 5.5 milyon kişi tarafından tıklanan bu vuruş gündem oldu. Brezilya'nın Palmeiras takımında forma giyen Wesley, kullandığı penaltı vuruşuyla kendinden söz ettirdi. Chelsea forması giyen Jorginho'nun penaltı atışına özenerek vuruş yapmak isteyen Wesley, hakemin düdüğünü çalmasının ardından 15 saniye boyunca topa yavaş yavaş koşarak bir vuruş yaptı. Kalecinin şutu kurtarmasının ardından üzüntü yaşayan Wesley alay konusu oldu...

Sosyal medya futbola yön vermeye devam ediyor... Twitter'da paylaşılan penaltı vuruşu kısa süre içinde 5.5 milyon kullanıcıya erişmeyi başardı. Brezilya'nın köklü kulüplerinden Palmeiras'ta forma giyen Wesley'in penaltı atışı 5.5 milyon kişi tarafından izlendi. Penaltıyı kaçırmasından dolayı büyük üzüntü yaşayan Wesley bir bakıma penaltıyı kaçırdığına mutlu oldu. Çünkü Wesley'in bu videosu sosyal medyada viral haline geldi...

JORGINHO'NUN VURUŞUNU TAKLİT ETMEK İSTERKEN...

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Chelsea'nin tecrübeli orta sahası Jorginho ile özdeşleşen penaltı vuruşunu taklit etmek isteyen Wesley alay konusu haline geldi. Hakemin düdüğü çalmasından sonra tam 15 saniye boyunca topa gerilerek vuruş yapan Wesley, meşin yuvarlağı kaleciye nişanladı. Bu olay sonrasında dalga konusu olan Wesley sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu.

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5.5 MİLYON KİŞİ TARAFINDAN İZLENDİ

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Wesley'in bu penaltı vuruşu kısa süre içinde 5.5 milyon kişi tarafından tıklanarak rekora doğru koştu. Penaltıyı kaçırdığına bir bakıma mutlu olan Wesley, dünyanın her bir yanında istemeden de olsa reklamını yapmış oldu.


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