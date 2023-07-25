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Son dakika: Galatasaray'dan sürpriz transfer! Uros Racic, sarı - kırmızılı yıldızları aradı ve...

25.07.2023 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris ile karşılaşacak. Bu maçın yanı sıra sarı - kırmızılılar transferde de hareketli günler geçiriyor. Son olarak ezeli rakibi Fenerbahçe'ye çalım atarak Wilfried Zaha'yı kadrosuna katan Aslan'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Orta saha takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, İspanya La Liga ekibi Valencia'dan Uros Racic'i takibe aldı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Son olarak ezeli rakibi Fenerbahçe ile girdiği yarıştan galip ayrılarak Wilfried Zaha'ya 3 yıllık imza attıran Galatasaray'da transferler durmuyor. Şu ana kadar kadrosuna Kaan Ayhan, Angelino, Halil Dervişoğlu, Cedric Bakambu ve Wilfried Zaha'yı katan sarı - kırmızılılarda sıcak bir gelişme yaşandı.

UROS RACIC SÜRPRİZİ

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Sezon öncesinde bir orta saha transfer yapması beklenen Galatasaray, Sırp orta saha için kulübü Valencia ile iletişime geçti. Sarı - kırmızılılar, Racic'i bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor.

GALATASARAYLI FUTBOLCULARI ARADI

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Öte yandan Racic, İstanbul ve Galatasaray hakkında tanıdığı futbolcuları arayarak bilgi topladı.

Racic geçen sezon Braga formasıyla 38 maçta görev yaptı. Bu maçların 19'unda ilk 11'de forma giyen Racic, takımına 4 gollük katkı sağladı. (DHA)

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