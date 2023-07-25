Son dakika: Galatasaray'dan sürpriz transfer! Uros Racic, sarı - kırmızılı yıldızları aradı ve...

Son dakika haberleri: Son olarak ezeli rakibi Fenerbahçe ile girdiği yarıştan galip ayrılarak Wilfried Zaha'ya 3 yıllık imza attıran Galatasaray'da transferler durmuyor. Şu ana kadar kadrosuna Kaan Ayhan, Angelino, Halil Dervişoğlu, Cedric Bakambu ve Wilfried Zaha'yı katan sarı - kırmızılılarda sıcak bir gelişme yaşandı.

UROS RACIC SÜRPRİZİ

Sezon öncesinde bir orta saha transfer yapması beklenen Galatasaray, Sırp orta saha için kulübü Valencia ile iletişime geçti. Sarı - kırmızılılar, Racic'i bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor.

GALATASARAYLI FUTBOLCULARI ARADI

Öte yandan Racic, İstanbul ve Galatasaray hakkında tanıdığı futbolcuları arayarak bilgi topladı.

Racic geçen sezon Braga formasıyla 38 maçta görev yaptı. Bu maçların 19'unda ilk 11'de forma giyen Racic, takımına 4 gollük katkı sağladı. (DHA)

