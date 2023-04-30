Son dakika: Galatasaray'dan taraftarı havalimanına akın ettirecek transfer! Ünlü gazeteci, dünyaca ünlü yıldızı duyurdu...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi hedefleyen sarı - kırmızılılar, sezon başında olduğu gibi rotasını dünyaca ünlü yıldızlara çevirdi.

ÜNLÜ GAZETECİ AÇIKLADI

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Serie A devi Roma'da forma giyen Paulo Dybala'nın sözleşmesinde "İtalyan kulüplerine 20 milyon euro, İtalya dışındaki kulüplere ise 12 milyon euro karşılığında serbest kalır." maddesi yer alıyor.

GALATASARAY HAREKETE GEÇTİ

Bu gelişme sonrasında İtalyan basınında Galatasaray'ın Paılo Dybala için harekete geçtiği ifade edildi.

TIPKI ZANIOLO GİBİ...

Arjantinli yıldızın sözleşmesinde bulunan madde sayesinde Paulo Dybala için yaza kadar yeni teklifler olabileceği de belirtilirken, Galatasaray'ın aynı Zaniolo da olduğu gibi büyük bir sürprize imza atabileceği de ayrıca vurgulandı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Roma ile 34 resmi maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 16 gol - 8 asistlik bir performans sergiledi.

