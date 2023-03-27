Son dakika: Galatasaray'dan yılın sürprizi! Fenerbahçe'nin eski yıldızı adım adım Aslan oluyor! Victor Moses, Parçalı formaya çok yakın...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor'a 2-1 mağlup olmasına rağmen liderliğini sürdürerek milli araya giren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un hücum hattına takviye istemesinin ardından yönetim tarafı kolları sıvamıştı.

GALATASARAY'DAN MOSES BOMBASI

Yeni sezon planlamasına başlayan sarı - kırmızılıların gündemine sürpriz bir isim geldi. Sabah Spor'un haberine göre Galatasaray, bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Victor Moses'ı kadroya katmak için harekete geçti.

Bu sezon performansıyla dikkatleri üzerine çeken Nijeryalı yıldızı radarına aldığı kaydedildi.

ÜÇ YILLIK KONTRAT

Sarı - kırmızılıların Spartak Moskova'da forma giyen 32 yaşındaki futbolcuya 3 yıllık kontrat teklif etmeyi planladığı ifade edildi.

Moses'ın ise Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ancak yıllık ücretini yüksek tuttuğu aktarıldı.

2019-2020 yılları arasında Fenerbahçe'de top koşturan ve 23 maça çıkan Victor Moses, 5 gol - 2 asistlik bir performans sergilemişti.



