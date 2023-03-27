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Son dakika: Galatasaray'dan yılın sürprizi! Fenerbahçe'nin eski yıldızı adım adım Aslan oluyor! Victor Moses, Parçalı formaya çok yakın...

27.03.2023 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren ve milli araya Konyaspor yenilgisiyle giren Galatasaray'da transfer çalışmalarına hız verilmişti. Yeni sezon planlamasını da gerçekleştiren sarı - kırmızılıların gündemine Fenerbahçe'nin eski yıldızı Victor Moses geldi. Hücum hattına transfer isteyen Okan Buruk'un talebini değerlendirmeye alan yönetim, bu takviye için harekete geçti. İşte detaylar...

Son dakika: Galatasaray'dan yılın sürprizi! Fenerbahçe'nin eski yıldızı adım adım Aslan oluyor! Victor Moses, Parçalı formaya çok yakın...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor'a 2-1 mağlup olmasına rağmen liderliğini sürdürerek milli araya giren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un hücum hattına takviye istemesinin ardından yönetim tarafı kolları sıvamıştı.

GALATASARAY'DAN MOSES BOMBASI

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Yeni sezon planlamasına başlayan sarı - kırmızılıların gündemine sürpriz bir isim geldi. Sabah Spor'un haberine göre Galatasaray, bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Victor Moses'ı kadroya katmak için harekete geçti.

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Bu sezon performansıyla dikkatleri üzerine çeken Nijeryalı yıldızı radarına aldığı kaydedildi.

ÜÇ YILLIK KONTRAT

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Sarı - kırmızılıların Spartak Moskova'da forma giyen 32 yaşındaki futbolcuya 3 yıllık kontrat teklif etmeyi planladığı ifade edildi.

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Moses'ın ise Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ancak yıllık ücretini yüksek tuttuğu aktarıldı.

2019-2020 yılları arasında Fenerbahçe'de top koşturan ve 23 maça çıkan Victor Moses, 5 gol - 2 asistlik bir performans sergilemişti.


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